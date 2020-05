Grazie all’armocromia è possibile individuare la propria stagione ovvero, una serie di nuance che stanno calzano a pennello sulla base delle proprie caratteristiche.

L’armocromia aiuta le persone ad individuare la propria palette sulla base delle proprie caratteristiche naturali. Si tratta, cioè, di quei colori che sono in grado di valorizzare la persona.

Perché conoscere la propria stagione

L’armocromia aiuta a trovare quei colori, quelle sfumature, che più di altre sono in grado di donare e valorizzare. Per poterli scoprire, bisogna individuare, prima di tutto, la propria stagione.

Significa la combinazione tra colore della pelle, degli occhi e dei capelli. Sì perché anche se si ha il taglio di capelli e lo stile d’abbigliamento giusto, non c’è cosa migliore che scegliere anche la palette perfetta. E’ provato, infatti, che i colori giusti, indossati vicino al viso, danno un aspetto più radioso e luminoso.

Le quattro stagioni

Le quattro stagioni dell’armocromia sono: Primavera, Estate, Autunno ed Inverno.

Il sottotono

Per poter individuare le stagioni è necessario individuare il sottotono della propria pelle ovvero se è caldo o freddo. Si tratta del colore che sottende la carnagione, spesso non visibile a primo impatto. Il sottotono non cambia mai e non è influenzato ne dall’età ne dalla luce.

Per poterlo individuare si può guardare l’interno del proprio polso: se il colore delle vene tende al blu, il tuo sottotono è freddo; se sono verdi allora il sottotono è caldo. Un altro test riguarda la sclera dell’occhio: se è bianca il sottotono è freddo; se è giallognola il sottotono è caldo. Allo specchio, puoi anche osservare le tue labbra: se tendono al viola il tuo sottotono è freddo, se sono tendenti al rosa pesca il tuo sottotono è caldo. E ancora, se quando ti esponi al sole ti abbronzi in modo dorato ed uniforme, il tuo sottotono è caldo. Se, invece, diventi rossa, il sottotono è freddo.

Riconoscere le stagioni

La Primavera e l’Autunno sono le due stagioni perfette per chi ha un sottotono caldo.

La Primavera è caratterizzata da colori che vanno dall’albicocca al beige ma anche diversi azzurri caldi e luminosi. I colori da evitare sono il grigio ed il nero. Tra le donne del mondo dello spettacolo che rientrano in questa categoria, ritroviamo la modella Cara Delevigne.

Per quanto riguarda l’Autunno, invece, le palette sono variegate e rintracciabili, per lo più, nei colori del sottobosco. Una vip è Julia Roberts. Ovviamente, non significa che se sei castana rientri automaticamente in questa categoria.

L’Estate e l’Inverno, invece, sono le stagioni ideali per chi ha un sottotono freddo.

L’Estate è composta da tonalità chiare, pastello e perlate. Le donne che rientrano in questa categoria possono avere i capelli biondi ma anche castano chiaro. Chi è in questa categoria, non sta bene con i colori che tendono all’arancione.

Rientrano nella stagione Inverno, in linea di massima, le donne dalla carnagione olivastra, con capelli scuri ma anche le persone con la carnagione più diafana con gli occhi chiari. Si tratta di una stagione molto diffusa in Italia ma particolarmente insidiosa da riconoscere. Tra i colori da cui stare alla larga spiccano il beige e gli arancioni. Tra le vip che rientrano in questa categoria spiccano Megan Fox e Natalie Portman.

Ogni stagione è composta da sottogruppi, quattro per la precisione. Questo perché altrimenti il tutto sarebbe piuttosto riduttivo. Ecco la divisione:

Primavera: Puro, Brillante, Caldo, Chiaro

Autunno: Puro, Tenue, Caldo, Profondo

Estate: Puro, Tenue, Freddo, Chiaro

Inverno: Puro, Brillante, Freddo, Profondo.