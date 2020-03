Chi è Arisa, la nota cantante italiana, impegnata da diversi anni con il manager Lorenzo Zambelli, con cui vive a Milano

Scopriamo tutti i segreti di Arisa, dalla vita professionale a quella privata.

Chi è Arisa

Arisa, pseudonimo di Rosalba Pippa, nasce a Genova il 20 agosto del 1982. Cresce con la sua famiglia a Pignola, un paesino vicino Potenza.

Dopo il diploma pedagogico, svolge diversi lavori, dalla parrucchiera, alla donna delle pulizie, dalla cameriera, fino ad approdare ai piano bar in diversi locali della sua zona.

Il successo nel mondo dello spettacolo arriva nel 2009, quando vince il Festival di Sanremo per la categoria Nuove proposte con il brano Sincerità.

Nel 2012 ritorna sul palco dell’Ariston con il brano La Notte con cui si classifica seconda; tornerà anche nel 2014, vincendo il Festival di Sanremo con la canzone Controvento, e poi nel 2019 con il brano Mi sento bene, con cui si piazza ottava.

Chi è il fidanzato

La nota cantante è impegnata sentimentalmente da molti anni con Lorenzo Zambelli. I due si sono lasciati per un breve periodo nel 2016, per poi riprendersi una pausa nel 2018.

Non si hanno molte informazioni riguardo Zambelli per via della sua estrema riservatezza. Di lui è noto sia stato il manager della cantante, con la quale vivrebbe a Milano.

Arisa ha però parlato varie volte della sua relazione con l’uomo nel corso di varie interviste. Durante una in particolare ha rivelato di sentirsi in difficoltà a causa dello stress provocato dal suo lavoro, che si ripercuoterebbe sulla relazione.

Ha rivelato di sentire l’esigenza di rilassarsi e di stare in silenzio quando torna a casa dopo una giornata impegnativa di lavoro, libertà che non si hanno sempre quando si convive con qualcuno.