Apple carbon free entro il 2030, il nuovo corso green dell’azienda

Apple ed il nuovo impegno per essere carbon free entro il 2030. Il nuovo corso green dell’azienda di Cupertino.

Apple ha una svolta green inaspettata ed annuncia di diventare carbon free entro il 2030. Questo è l’impegno per ogni attività della società, partendo dalla produzione, alle forniture, alla distribuzione e ovviamente alla vita dei dispositivi.

La svolta green

Una novità per il settore tecnologico, soprattutto per un’azienda che negli anni ha spesso subito accuse di creare obsolescenza programmata nei suoi dispositivi. A spiegare questa nuova scelta è il CEO Tim Cook che completa l’inizio dei lavori per essere carbon neutral nelle operazioni internazionali:

“questo nuovo piano significa che entro il 2030 ogni dispositivo Apple venduto sarà ad impatto climatico zero. Le aziende hanno la profonda opportunità di contribuire a costruire un futuro più sostenibile nato dalla nostra comune preoccupazione per il pianeta che condividiamo”

Il CEO ha proseguito dicendo che quest’azione può essere l’inizio di una nuova era, che può portare a crescita economica e soprattutto posti di lavoro

“Con il nostro impegno verso la carbon neutrality, speriamo di essere quell’increspatura nello stagno in grado di creare un cambiamento molto più ampio”.

Nel piano decennale, la apple s’impegna nell’identificare come