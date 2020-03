‘Appartati in auto a baciarsi: beccati dai carabinieri’ Al Bano e Romina...

Maria De Filippi smaschera Al Bano Carrisi e Romina Power. Il duo artistico pizzicato dalla polizia mentre erano appartati in auto a baciarsi. Tutti i dettagli

Come è noto la celebre coppia artistica formata da Al Bano Carrisi e Romina Power sta collaborando insieme nell’arco delle puntate serali di Amici 19, condotto dalla Regina di Canale 5, Maria De Filippi.

Dopo aver fatto impazzire milioni di fan, con l’iconica reunion durante il Festival di Sanremo dove hanno presentato il loro nuovo singolo scritto ad hoc da Cristiano Malgioglio, Raccogli l’attimo, Al Bano e Romina ritornano sotto riflettori dopo alcuni racconti inediti sul loro conto.

A smascherare la coppia, Maria De Filippi durante l’ultima puntata di Amici andata in Onda. Scopriamo tutti i dettagli.

Al Bano e Romina pizzicati dalla polizia, il retroscena inedito

Nel corso dell’ultimo serale di Amici, la conduttrice ha sottoposto l’amata copia artistica ad una serie di domande al fine di scoprire quanto l’uno sapesse dell’altro.

Tirando dal cilindro aneddoti appartenente al loro passato, Al Bano e Romina hanno divertito molto il pubblico di Canale Cinque.

Il momento Clou arriva quando Maria De Filippi chiede loro di quanto furono fermati dai carabinieri mentre erano ‘appartati, nella periferia di Roma’. A distanza di anni emerge il retroscena dalle sfumature piccanti.

‘Mentre ci stavamo baciando sono arrivati i carabinieri per farci una multa’

La Padrona di Casa, chiede durante l’intervista alla coppia artistica in che modo avessero aggirato la polizia, quel giorno in cui furono beccati a baciarsi mentre erano appartati in auto nella zona periferica di Roma.

E dunque chiede la conduttrice in che modo evitarono che questi gli facessero la multa:

‘Eravate nella periferia di Roma, vi siete appartati e mentre vi stavate baciando sono arrivati i carabinieri per farvi una multa’

ha esordito Maria De Filippi, che ha poi aggiunto curiosa:

‘Cosa vi siete inventati per non pagare la multa?’

A fornire la risposta è stata Romina Power, la quale a distanza di anni da quell’episodio, rivela che in quel momento concitato, raccontarono alle forze dell’ordine, che quello a cui avevano assistito non fosse una ‘esplosione di passione’, bensì che stessero provando una scena clou di un loro nuovo film, ha concluso la cantante statunitense.