Anziana donna muore dopo un’aggressione in casa la vigilia di Natale

L’anziana donna è stata trovata morta in casa, la vigilia di Natale a seguito di un’aggressione. In casa erano presenti il marito e una figlia.

La tragedia è avvenuta ieri sera nel maceratese.

Aggressione in casa la vigilia di Natale

La tragedia è accaduta a Montrecassiano, in provincia di Macerata, il crimine, che è costato la vita a un’anziana donna di 78 anni, è stato portato a termine proprio la sera della Vigilia di Natale.

Rosina Cassetti è stata rivenuta esanime nella sua casa. A portarle via la vita un malvivente, che sarebbe entrato in casa per rapinarla e che poi è scappato.

Secondo quanto riferisce Fanpage.it, le cause del decesso della donna sono ancora da verificare.

L’autopsia sul corpo della vittima dirà se a provocare la sua morte sia stato un malore dovuto allo spavento o, se l’anziana sia stata colpita dal malvivente.

Rosina Cassetti viveva in una casa in via Sandro Pertini, in prossimità della zona industriale. Con la donna viveva il marito, Enrico Orazi, proprietario di un autoricambi a Macerata.

Con la coppia di coniugi vivono sia la figlia che il nipote.

Primi accertamenti

Secondo quanto appurato dalle prime ricostruzioni eseguite dai carabinieri, per indicazione dei familiari, l’aggressione è accaduta circa alle 20 di ieri sera.

Ancora non era scattato il coprifuoco notturno che vige in Italia, a seguito del dpcm, delle festività natalizie.

Sembrerebbe, secondo questo primo quadro delle indagini, che il ladro sia entrato in casa con l’intenzione di trovare oggetti preziosi e contanti. Purtroppo per la donna l’incontro è sfociato in un omicidio.

Il Resto del Carlino riporta che il malvivente, dopo aver chiuso il marito della donna in una stanza e aver preso a schiaffi la figlia, avrebbe legato l’anziano e la figlia. Illeso il nipote che era in casa durante la rapina.

In seguito sarebbe stato ritrovato il cadavere della donna all’interno della sua abitazione.