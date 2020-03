Chi è la madre di Antonio Zequila, la donna più importante della sua vita, che l’attore ha difeso a spada tratta nel corso di una lite in diretta con Adriano Pappalardo

Scopriamo tutti i segreti di Antonio Zequila, in particolare quelli relativi al rapporto speciale costruito con la madre, la donna che lo sostiene sempre nei momenti di difficoltà.

Antonio Zequila al GF Vip 4

Zequila è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 4, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Nel corso della permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia, l’attore viene spesso attaccato dagli altri gieffini, che sembrano non trattenersi dal dirgli cosa ne pensano di lei.

A tal proposito, è intervenuta la madre dell’attore, che ha sentito l’urgenza di dire la sua a proposito del flirt con Adriana Volpe. Dopo essere stata difesa a spada tratta dal figlio nel corso della celebre lite con il cantante Adriano Pappalardo, in qualche modo la donna ha deciso di ripagare quel sacrificio, puntando il dito verso chi sta sbagliato nei confronti di Zequila.

La mamma di Zequila

La madre dell’attore ricopre un ruolo importantissimo nella vita dell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip.

Per difendere la mamma Carmela dagli attacchi di Adriano Pappalardo, avvenuti tanti anni fa in diretta televisiva, Zequila ha rischiato anche di compromettere irreversibilmente la sua carriera. Dopo la lite in diretta, infatti, l’attore è stato allontanato dalla tv di Stato per molti anni.

Proprio di questo fatto ha parlato mamma Carmela in recenti interviste: l’episodio avrebbe fatto soffrire moltissimo sia suo figlio che tutta la famiglia.

A tal proposito, anche Zequila aveva dichiarato di essersi ritrovato fuori dalla Rai il giorno dopo l’accaduto. Anche un contratto di lavoro con un noto marchio di intimo aveva dato forfait.

L’attore sostiene di aver avuto ragione ma di aver dovuto pagare duramente le conseguenze per via di quell’episodio che ha influito molto sulla sua carriera.