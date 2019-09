Antonella Clerici lo sgarro a Barbara D’Urso, il gesto sui social? Una palese frecciatina per i fan – Foto

Antonella Clerici invia una ‘palese frecciatina’ Barbara D’Urso? Il post sui social per i fan non lascia spazio a dubbi

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate dagli italiani, i quali si augurano di rivedere presto alla conduzione di un programma ad hoc per lei.

Nelle ultime ore l’ex conduttrice de ‘La Prova del Cuoco’, ha voluto condividere con i suoi fan, un vecchio ricordo risalente al 2009, quando conduceva all’epoca ‘Tutti pazzi per la tele’.

Ma i fan nel suo post ci hanno visto molto di più che un ‘Throwback Thursday’. I fan parlano infatti di una ‘velata frecciatina alla conduttrice del Pomeriggio di Canale 5. Sarà così?

Antonella Clerici, frecciatina in arrivo per Barbara D’Urso?

La conduttrice originaria di Legnano, ha condiviso in queste ultime ore una sua vecchia foto, che la ritrae travestita da Wonder Woman, durante il backstage di ‘Tutti Pazzi per la tele’

Vi ricorda qualcosa? Proprio negli ultimi giorni anche la Regina di Canale 5 (prima della Clerici) ha pubblicato una foto col medesimo travestimento, per la sua promo della nuova stagione di ‘Live non è la D’Urso’, programma campioni d’ascolti.

Una coincidenza? I fan la pensano diversamente, e credono sia in realtà una palese frecciatina alla conduttrice di Pomeriggio 5, l’amata Carmelita D’Urso.

Manila Lizzato dice la sua sullo scatto della Clerici

Chiaramente resta un mistero il fatto se quella della conduttrice lombarda sia o meno una frecciatina ‘velata’ rivolta a Carmelita D’Urso o una semplice e mera coincidenza.

Al di la di ciò, Manila Lazzato, incoronata Miss Italia nel 1999, ha voluto esprimere la sua opinione commentando sotto la foto della Clerici:

‘L’Originale’

Scrive l’ex reginetta di bellezza. Ecco ora le due Wonder Woman messe a confronto. Qual’è la vostra preferita? Fatecelo sapere.