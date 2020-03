Antonella Elia scoppia in lacrime al Grande Fratello Vip. La Showgirl rivela un dolorosissimo retroscena privato. Il gravissimo lutto familiare che l’ha sconvolta.

Il Grande Fratello Vip sta per giungere al capolinea, con la sua chiusura anticipata all’8 Aprile data l’emergenza dovuta alla Pandemia.

Questi ultimi giorni nella casa del Grande Fratello Vip, vedono Antonella Elia in lacrime.

Nessun litigio per la Showgirl torinese, ma attimi dolorosi nel ricordare il traumatico lutto familiare. Dopo aver ricevuto la lettera della seconda moglie di suo padre, la straziante confessione a Teresanna Pugliese. Scopriamo maggiori dettagli.

Antonella Elia, lo straziante lutto: ‘Morto schiacciato da un tir’

In queste ultime ore l’attrice torinese ha ricevuto una lunga e commovente lettera da parte della sua matrigna, verso la quale la Elia si dice assai grata per averla cresciuta amorevolmente come fosse figlia sua, avendo lei perso la mamma in tenera età.

Una donna che suo malgrado non sente spesso, perchè tendono sistematicamente a litigare, ed essendo la Signora Paola, questo il suo nome, malata di cuore, tende ad essere per certi versi non assidua proprio per evitare che si innervosisca.

Dopo aver letto la lunga lettera, la gieffina rivela un episodio inedito e doloroso del suo privato, a Teresanna Pugliese, la tragica morte di suo padre, schiacciato nella sua auto da un tir in un gravissimo incidente stradale.

L’attrice scoppia in lacrime: il dramma segreto

Aveva 14 anni rivela Antonella Elia, quando c’è stato l’incidente stradale che le ha strappato per sempre dalle sue braccia suo padre. Poi i dettagli agghiaccianti di quel terribile incidente:

‘Mio papà è morto quando avevo 14 anni, in un incidente stradale, lei è la sua seconda moglie ed era in macchina con lui. Lei è rimasta choccata, perchè è stato un incidente terribile’

poi ha aggiunto:

‘Un tir ha passato il guardrail ed è passato sopra sette o otto macchine. Quella del mio papà era la prima’

ha raccontato alla Pugliese, rimasta senza parole per il terribile dramma. Poi l’ammissione della Elia, che rivela che il suo carattere difficile è frutto dei tanti traumi vissuti nel suo passato.