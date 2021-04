Antonella Clerici scoppia in lacrime durante il tragico annuncio: “E’ morta per...

Antonella Clerici è stata colpita da un terribile lutto, il suo annuncio durante l’inizio puntata di E’ sempre mezzogiorno, ha commosso tutti: ecco le sue parole!

La nota conduttrice la vediamo sempre sorridente, pronta a far divertire i suoi telespettatori. Stavolta però non riesce a trattenere le lacrime e a ricordare una persona davvero importante per lei, che è scomparsa per via del terribile virus.

Antonella Clerici colpita da un grave lutto

Non è la prima volta che vediamo la conduttrice scoppiare in lacrime, ma questa volta si è mostrata davvero distrutta.

Nella puntata di ieri, 15 aprile 2021, ha iniziato la sua trasmissione, E’ sempre mezzogiorno, ricordando una persona davvero importante per lei.

Si tratta di una suggeritrice del programma di nome Carmela, dipendente Rai, scomparsa a causa del virus.

Una grave perdita che Antonella ha deciso di ricordarla dicendo:

“Noi siamo una grande famiglia qui in Rai e vorrei ricordarla”.

La donna era giovanissima e ha lasciato un grande amore, suo marito Fabrizio, anche lui un dipendente della Rai e anche i loro figli.

Tutto il programma è davvero colpito da questo lutto improvviso, non solo la conduttrice, che con lacrime agli occhi non riesce nemmeno a parlare.

Antonella Clerici, ha raccontato che Carmela ricopriva il ruolo di suggeritrice, ovvero una “gobbista” e con lei ha vissuto moltissimi momenti lavorativi.

Anche il pubblico ha voluto partecipare a questo triste momento, facendo un lunghissimo applauso per confortare anche tutte le persone a cui le volevano bene, un momento davvero commovente.

Le parole di Antonella Clerici

La conduttrice si fa forza e spiega che in Rai tutti si conoscono e sono una grande e bellissima famiglia, il racconto continua e dice:

“Lavoratrice giovane, sempre sorridente, è mancata purtroppo giovanissima per Covid. Vorrei mandare un grande abbraccio a suo marito Fabrizio, anche lui lavora in Rai, e ai suoi figli”.

Antonella Clerici continua dicendo:

“Lei mi è stata vicina tanti anni e volevo ricordarla”.

Per la padrona di casa non è stato facile mandare avanti la trasmissione ma si è fatta forza grazie alla vicinanza del suo pubblico.

In questi giorni i telespettatori stanno regalando delle bellissime emozioni alla conduttrice dato che il programma ha raggiunto il 15-16 % di share, per questo sicuramente ci sarà una seconda edizione.