Antonella Clerici crolla, la notizia della morte dell’amico in diretta: l’addio in lacrime

Antonella Clerici crolla, la notizia della morte dell’amico in diretta: l’addio in...

Momento di grande commozione per la conduttrice: in diretta scoppia in lacrime per la morte del suo amico e collega.

Da poche settimane, Antonella Clerici è al timone del nuovo programma della Rai ‘E’ sempre mezzogiorno’.

Durante la diretta di ieri, la conduttrice è scoppiata in lacrime e commossa ha ricordato il suo amico e collega, Gianfranco De Laurentiis.

Antonella Clerici scoppia in lacrime in diretta

Da alcune settimane, è iniziata una nuova avventura televisiva per Antonella Clerici. La conduttrice è al timone di ‘E’ sempre mezzogiorno‘, un programma di cucina in cui la padrona di casa accoglie in studio numerosi ospiti tra i quali cuochi professionisti ed esperti di alimentazione. C’è anche uno spazio dedicato ai giochi con il pubblico a casa.

La scorsa puntata è stata davvero difficile per la nota presentatrice. Non è riuscita a trattenere il dolore e, subito dopo la pausa pubblicitaria, è scoppiata in lacrime perché l’hanno informata dall’avvenuta scomparsa di Gianfranco De Laurentiis, suo amico e collega.

Il saluto al suo collega e amico Gianfranco De Laurentiis

Indelebile nella sua mente è il ricordo di Gianfranco De Laurentiis. La conduttrice ha affermato che è stata la prima persona che ha conosciuto quando ha iniziato la sua carriera televisiva. E’ stato per lei un mentore, un maestro, un amico e un papà.

Visibilmente emozionata, Antonella Clerici ha voluto salutare il noto giornalista con queste parole:

“Avevo un malessere non sapevo cosa fosse, ora ho saputo che è venuto a mancare un mio amico di sempre Gianfranco De Laurentiis”.

E poi ha aggiunto:

“Per me era davvero un papà e sono senza parole perchè la vita passa attraverso di noi purtroppo è un periodo in cui non c’è mai una bella notizia”.

Inoltre, la nota presentatrice si è scusata con il pubblico in quanto la notizia l’ha turbata ma comunque si è fatta forza regalando momenti di leggerezza ai telespettatori.