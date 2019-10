Grave lutto per Antonella Clerici ‘Niente sarà più come prima’: il devastante...

Gravissimo lutto per Antonella Clerici, il messaggio di cordoglio sui social per l’amico e collega: “Tanti anni insieme, indimenticabili…mi mancherai”

Un lungo messaggio di cordoglio sui social per dire addio ad un suo caro amico. Antonella Clerici ha voluto salutare Beppe Bigazzi che è venuto a mancare nelle ultime ore: “Mi mancherai”.

Antonella Clerici: l’addio sui social

Un giorno particolarmente triste per la storica trasmissione di Rai Uno La Prova del Cuoco condotta in passato da Antonella Clerici e da due anni da Elisa Isoardi. Un addio inaspettato ad uno dei volti del cooking show della prima rete nazionale molto amato dai telespettatori. Non molte ore fa è venuto a mancare, all’età di 86 anni, Beppe Bigazzi. Per molti anni è stato la spalla destra della conduttrice milanese.

La notizia della sua scomparsa è stata annunciata sui social dal suo caro amico, lo chef Paolo Tizzanini, del ristorante ‘L’Acquolina’ di Terranuova Bracciolini con il quale ha condotto un programma su Alice. Nel corso della sua lunga carriera ha curato rubriche gastronomiche per diverse testate giornalistiche, come per ‘Il Tempo’ intitolata ‘Luoghi di Delizia’. Poche ore fa, Antonella Clerici ha scritto un lungo post dedicato al suo collega che ha commosso il popolo del web.

Il messaggio di cordoglio sui social

La conduttrice milanese ha scritto un lungo messaggio di cordoglio dedicato al suo caro amico. Parole piene di dolore per questa grande perdita. Addio Beppe, così inizia il post dedicato a lui:

“Quando ti ho sentito qualche sett fa ho capito che era un congedo definitivo. Portero’sempre nel ❤️le tue ultime parole.Ti ho conosciuto a unomattina e con te e @annamoronireal abbiamo portato al successo la #provadelcuoco.”

La Clerici ha poi aggiunto che niente sarà più come prima.

La redazione di Letto Quotidiano si stringe attorno al dolore della famiglia. Addio Beppe!