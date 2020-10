Anticipazioni domenica 25: gli ospiti di Domenica Live e Domenica In

Scopriamo i nomi di tutti gli ospiti che saranno presenti nella giornata di oggi, domenica 25 ottobre, a Domenica In e a Domenica Live.

Approfondiamo insieme cosa accadrà nelle due trasmissioni di punta dei pomeriggi domenicali televisivi!

Anticipazioni programmi domenica 25: gli ospiti di Domenica Live

Continuano ad andare in onda le principali trasmissioni televisive di Rai e Mediaset, nonostante la piena emergenza Covid-19 nella quale ci troviamo.

Ormai la sicurezza è garantita negli studi televisivi e per questo lo spettacolo può andare tranquillamente avanti!

Oggi pomeriggio, su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento con Domenica Live. Nella trasmissione condotta da Barbara D’Urso, verrà invitata la showgirl Flavia Vento che si confronterà con la sorella Sabina.

Le due sono scontrate a causa dell’abbandono della casa del Grande Fratello Vip 5, che la Vento ha voluto lasciare dopo 24 ore dal suo ingresso.

Tra gli ospiti della trasmissione vi sarà anche Inger Nilsson, l’attrice svedese nota per aver vestito i panni di Pippi Calzelunghe.

Presente anche Orietta Berti, che racconterà i dettagli del suo nuovo libro in uscita, e la famiglia Orfei, che rivelerà i motivi della scelta di vendere i gioielli di Moira.

Anticipazioni programmi domenica 25: gli ospiti di Domenica In

Nella puntata di oggi di Domenica In, sarà presente l’attore Marco Bocci. Mara Venier lo intervisterà riguardo al suo romanzo, dal titolo “In Provincia si Sogna Sbagliato”, e alla fiction che sta girando con Bianca Guaccero, “Il Medico della Mala”.

Tra gli ospiti anche Ezio Greggio, che non è potuto essere presente la scorsa settimana, e Francesco Gabbani, il cantante che lo scorso martedì ha dedicato un brano su Instagram alla conduttrice, in occasione del suo compleanno.

Per scoprire cos’altro accadrà a Domenica In e nelle altre trasmissioni italiane della domenica pomeriggio, non rimane che sintonizzarsi dopo pranzo su Mediaset e Rai!