Annalisa Scarrone, chi è la cantante italiana: fidanzato, successi, guadagni, tatuaggi

Chi è Annalisa Scarrone, la cantante nota per aver partecipato al talent show di Amici, ora su tutte le piattaforme musicali con “Vento sulla luna”

Scopriamo tutti i segreti di Annalisa Scarrone, la cantante ligure che ha riscosso grande successo con le partecipazioni ad Amici e al Festival di Sanremo.

Chi è Annalisa Scarrone

Nasce a Savona, il 5 agosto del 1985 sotto il segno del Leone.

Dopo la laurea in Fisica, grazie alla sua passione per la musica, decide di partecipare alla decima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, dove si conquista la seconda posizione.

Conduce poi “Tutta Colpa di Einstein – Quelli del Cern”, un programma che porta i telespettatori alla scoperta del laboratorio di Ginevra.

Successivamente ha preso più volte parte al Festival di Sanremo nella categoria Big, giungendo nona nel 2013 con Scintille, quarta nel 2015 con Una finestra tra le stelle, undicesima nel 2016 con Il diluvio universale e terza nel 2018 con Il mondo prima di te.

Alla fine del 2019 esce “Vento sulla luna”, l’ultimo singolo di Annalisa, in collaborazione con il rapper milanese Rkomi.

Fidanzati, tatuaggi e successi

Non si hanno molte notizie della vita privata di Annalisa Scarrone, per via della sua grande riservatezza.

In passato è stata impegnata fino alla fine del 2017 con un uomo che teneva ben all’oscuro dai riflettori: si trattava di Davide Simonetta, anche lui impegnato nel mondo della musica, essendo sia autore che produttore musicale.

Nel 2018, invece, durante la partecipazione di Annalisa a Sanremo, iniziano a circolare gossip che volevano la cantante in dolce attesa, stato interessante smentito dalla stessa Scarrone.

Dopo la rottura con Davide Simonetta, secondo alcuni rumors Annalisa si sarebbe di nuovo fidanzata. A insospettire i fan uno scatto sospetto caricato sui social la scorsa estate, che vede la cantante in compagnia di un uomo dall’identità misteriosa.