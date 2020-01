Il sedere a 90° esplode nei leggings, Anna Tatangelo mostra il suo allenamento incandescente

Anna Tatangelo, l’allenamento giornaliero accende la fantasia dei fan: le IG stories della cantante mandano in tilt il web

Una delle voci più belle del panorama musicale italiano è, senza alcun dubbio, Anna Tatangelo. La cantante, originaria di Sora, è riuscita a conquistare i suoi fan con i suoi bellissimi brani come Essere una donna o Ragazza di periferia, ma anche per il suo immenso fascino. La compagna di Gigi D’Alessio è molto attiva sui social dove non perde mai l’occasione di stupire i suoi seguaci come è successo poche ore fa: l’allenamento a cui si sottopone è decisamente bollente, top e leggings aderenti stuzzicano la fantasia dei fan.

Anna Tatangelo, l’allenamento è bollente

Oltre ad essere una bravissima cantante, Anna Tatangelo è una donna affascinante. Come spesso accade, le foto condivise sul sui social lasciano senza respiro il suo pubblico. Su Instagram conta più di un milione di seguaci e le sue foto sono cliccatissime. I suoi follower, infatti, non si perdono mai un suo scatto e sono sempre pronti ad inondarla di complimenti. E proprio sul famoso social network, la compagna di Gigi D’Alessio ama postare scatti e clip delle sue giornate: non solo lavoro, ma anche momenti più importanti della sua vita quotidiana.

La Tatangelo sa come catturare la loro attenzione. Non molte ore fa, l’artista ha postato una serie di IG stories in cui mostra ai suoi ammiratori il work out per mantenersi in perfetta forma. Tuttavia, ciò che manda il tilt il web, è l’outfit scelto per il suo work out.

Il top scollato e leggings stretto

La cantante ha mostrato ai suo follower alcuni esercizi che le consentono di mantenersi in forma. L’attenzione dei seguaci è stata catturata, oltre dalla posizione assunta per gli esercizi, anche dal top scollato e un leggings stretto che mettono in evidenza il suo fisico da urlo.