Anna Tatangelo da censura: la tutina in lattice non trattiene le curve

La cantante annuncia il nuovo singolo indossando una tutina rossa che mette in mostra tutte le sue forme, web in delirio.

Il suo nuovo look, così come il suo nuovo stile musicale, mettono d’accordo proprio tutti.

Anna Tatangelo, per annunciare il suo singolo, ha scelto di indossare una tutina in lattice rossa che lascia ben poco spazio all’immaginazione dei follower.

Anna Tatangelo pubblica il nuovo singolo

Periodo d’oro per Anna Tatangelo. Dopo l’addio a Gigi D’Alessio, la cantante appare più serene che mai. Mesi fa ha deciso di stravolgere il suo look e, con esso, anche il suo stile musicale con il brano ‘Guapo’ in collaborazione con Geolier che ha collezionato milioni di visualizzazioni sulle principali piattaforme digitali.

In queste ultime ore, l’artista ha annunciato la pubblicazione del suo nuovo singolo ‘Fra me e te’ realizzato in collaborazione con il 32enne rapper romano Gemitaiz. L’outfit scelto per il video ha immediatamente infiammato la rete. Come sempre, la Tatangelo è riuscita a catturare lo sguardo di tutti con il suo fascino e la sua sensualità.

La tutina in lattice stuzzica la fantasia

Un’esplosione di sensualità per il suo nuovo brano. La 33enne è una vera e propria dea della seduzione e l’ha dimostrato anche nell’ultimo video.

L’ex compagna di Gigi D’Alessio, infatti, indossa una tutina in latex di colore rosso e il suo sguardo profondo, così come le sue forme da capogiro, hanno conquistato proprio tutti.

“Fra me e te” fuori a mezzanotte!!! feat. @thetruegemitaiz prod @mixertbeatz” scrive Anna.

Il nuovo post dell’artista ha, in pochissimi minuti, collezionato un boom di like e commenti. Come dare torto al pubblico virtuale, la sua bellezza è disarmante!