Anna Tatangelo, il seno esplode nel body: lo scatto bollente fa impazzire i fan

La cantante di Sora, Anna Tatangelo ‘atomica’ sui social, le foto in costume infiammano il web

Anna Tatangelo è uno dei volti iconici della musica leggera italiana.

La sua voce, orgoglio italiano, è accostata all’innegabile bellezza della cantante la quale spesso regala ai suoi fan scatti piccanti sui social, che le permettono di essere apprezzata non solo per le sue doti canore ma anche per il suo fisico mozzafiato.

Nelle ultime ore, la compagna del cantautore Gigi D’Alessio, molto invidiato dagli uomini, per la donna che ha al suo fianco, ha pubblicato sui social uno scatto che ha mandato in delirio gli utenti, quel costume troppo stretto infatti non ‘trattiene’ le sue forme.

Anna Tatangelo bollente su Instagram

Qualche ora fa, la cantante originaria di Sora, ha postato sul suo profilo social alcuni estratti del suo ultimo shooting fotografico, durante i quali ha posato per grandi brand come Iceberg e Rebook.

Anna Tatangelo, si mostra cosi ai suoi fan, bollente e sensuale infiammando gli animi degli utenti che la seguono.

La cantante di ‘Muchacha’, è stata immortalata dai fotografi dello shooting mentre è distesa su quello che sembra essere un parallelepipedo posto in una cantina, illuminata dai flebili raggi del sole provenienti da una finestra.

Lei sensuale, ‘atomica’, vi è distesa mentre si lascia baciare dal sole che accarezzano la sua pelle ambrata in quel luogo quasi angusto.

In dosso un costume dai toni fluorescenti del brand Iceberg, che troppo stretto nella parte superiore non trattiene le curve.

La reazione dei fan

Gli scatti bollenti pubblicati solo poche ore fa, hanno ricevuto in poco tempo migliaia di like e commenti da parte degli utenti i quali non hanno potuto che fare apprezzamenti alla bellissima cantante, dalla bellezza quasi ‘pericolosa’.

Ecco cosa si legge tra i commenti:

‘Hottest Woman Alive!Dangerous!!!’

scrive un’utente, che tradotto in italiano significa ‘La donna più bella del mondo! Pericolosa!’, e ancora:

‘Stavo andando fuori strada. sei semplicemente uno spettacolo’

Ecco gli scatti di Anna Tatangelo, che hanno mandato i fan in delirio: