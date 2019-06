Anna Tatangelo confessa: ‘La prima volta che l’ho fatto con Gigi D’Alessio eravamo in un…’

Anna Tatangelo, cantante e moglie di Gigi d’Alessio, racconta particolari scottanti sulla sua relazione con il celebre cantautore

Dopo un periodo di pausa, distanti tra loro, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono tornati insieme da diverso tempo, ricucendo assieme la loro famiglia.

I giorni separati hanno aiutato entrambi a meditare sui propri sbagli e sulla loro vita: ora sono più forti e sicuri di prima della loro relazione. Anche a livello prettamente professionale, Anna Tatangelo è in costante rinascita e vuole concentrarsi interamente sulla sua musica.

D’altronde, non è la prima volta che i due si sono allontanati e riavvicinati. Quante volte in passato abbiamo sentito di un loro momentaneo distacco? Ci sono certe coppie che hanno bisogno di “fare giri immensi per poi ritornare assieme“.

Nessun lieto fine, solo lieti inizi per Anna e Gigi

“Il lieto fine non esiste, bisogna sempre cercare di non arrivare al punto di non ritorno, dove il finale o e’ lieto o si interrompe. in una relazione non bisogna darsi per scontati, né costringersi a ripartire su basi sbagliate”

Anna Tatangelo si sente cresciuta ( finalmente ) e ha scoperto un lato importante di sé. Ha compreso che la solitudine può aiutare, non è sempre un qualcosa che trascina con sé altri sentimenti negativi. Dice addirittura che non ha più paura di dormire da sola, rispetto a prima.

Particolari scottanti sulla loro relazione

La cantante è sicuramente una donna molto passionale che si fa trasportare dai sentimenti: a testimoniarlo molte dichiarazioni, negli anni, a riguardo dei bisogni intimi della coppia.

“Per star bene devo fare l’amore almeno tre volte a settimana e mi sorprendono le nuove cose”

Anna si è anche lasciata andare a dichiarazioni sulla prima volta in cui ha fatto l’amore con Gigi d’Alessio:

“La prima volta con gigi eravamo in macchina, in un parcheggio. avevo detto a mia mamma di non preoccuparsi perché ero a casa di un’amica. e invece…”

La Tatangelo, ora che si sono calmate le acque con d’Alessio e sono tornati assieme, si guarda indietro e, tra un sorriso sereno e una dichiarazione bollente, si commuove.

La coppia ha certamente combattuto con le unghie e con i denti per far sì che il mondo rispettasse un’unione del genere, soprattutto con così tanta differenza d’età. Ben 20 anni, infatti, intercorrono tra i due cantanti. Che finalmente abbiano trovato la loro serenità?