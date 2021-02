La cantante di Sora sensuale su Instagram, il top striminzito mette in bella mostra il Lato A: ‘Ma che gnocca!’.

Anna Tatangelo è negli ultimi mesi un vero e proprio vulcano in piena, a partire dal cambio di look, ai recenti singoli da milioni di views e i nuovi progetti professionali.

Solo poche ore fa, dopo aver ringraziato i suoi fan per l’affetto e per il sostegno, avendo la sua canzone insieme a Geolier, Guapo, raggiunto oltre 15 milioni di views, ha annunciato l’uscita di un nuovo singolo.

Un nuovo progetto professionale a cui starebbe lavorando da qualche mese, ma rispetto al quale non si conoscono ancora dettagli ben definiti. Intanto cresce la curiosità dei fan che non vedono l’ora di saperne di più.

Molti attiva sui social, nel condividere il traguardo raggiunto con i suoi followers, ha mandato in tilt la piattaforma social pubblicando alcuni scatti molto sensuali.

Scopriamo maggiori dettagli in merito.

Il micro top non trattiene

La bellissima artista frusinate non smette di stupire i suoi followers con le sue foto dall’intensa carica erotica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Sul set del suo video clip, Anna Tatangelo si mostra seduta su una classica sedia da regista, con in dosso un jeans mum style, e un micro top, cosi stretto da far quasi rotolare fuori il suo décolleté alto e prosperoso, e così corto da far risaltare il suo ventre tonico e scolpito.

Ad incorniciare tutto il suo sguardo determinato verso l’orizzonte, che simbolicamente potrebbe voler significare camminare con passi decisi verso il futuro.

Lo scatto fa il pieno di Like

La foto pubblicata dall’ex compagna di Gigi D’Alessio, ha fatto il pieno di like in pochissime ore, oltre 38,5mila cuoricini e centinaia di commenti, tra fan in fremito per l’uscita del nuovo singolo e apprezzamenti sulla sua bellezza:

‘Sempre più bona’

e ancora:

‘Anna che spettacolo che sei sempre più bella’

si legge tra i commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Nel frattempo non resta che attendere nuovi indizi sul nuovo progetto della cantante che si prospetta essere un nuovo grande successo professionale.