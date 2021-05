Anna Tatangelo illegale, il ballo sensuale fa impazzire i fan: ‘La J-Lo italiana’ – VIDEO

Una vera bomba di sensualità la cantante di Sora nel video pubblicato sul suo profilo IG qualche ora fa: ‘Sei illegale, lasci senza fiato’.

Anna Tatangelo non delude mai le aspettative dei suoi followers. La cantante di Sora è tornata ad incantare i fan non solo con la sua voce e con il suo inconfondibile stile, ma anche con le sue forme mozzafiato.

Come è noto, dopo il grandissimo successo ottenuto con Guapo feat. Geolier, l’amatissima artista, dallo scorso 30 Aprile sta facendo impazzire tutti con il suo nuovo singolo ‘Serenata’.

Un pezzo grintoso e carico di energia, in perfetta linea con la personalità della cantante, e che subito, sottolineano gli utenti, ‘entra nella testa’.

Poche ore fa, la Tata Nazionale è tornata sui social per annunciare dopo l’uscita del singolo, l’uscita del video della canzone.

Il trailer su Instagram, ha letteralmente bloccato il traffico sui social: ‘Tremate la Tata è tornata! J-Lo scansati’.

Anna Tatangelo ‘illegale’ nel video di ‘Serenata’

Un video totalmente diverso da tutti quelli registrati sino ad ora e che hanno fatto da tappeto alle sue hit.

Il video clip è ‘molto moderno’ e in perfetto ‘stile americano’, il quale ricorda, come segnalano molti utenti, quelli di grandi volti dello spettacolo globale, come Jennifer Lopez.

Anna Tatangelo, in questa occasione ha stuzzicato le fantasie dei follower, con alcuni outfit dalle sfumature sensuali, tra giochi di ‘vedo non vedo’, top striminziti e calze attillate che mettono in risalto il suo decollète e le sue forme sinuose da ‘togliere il fiato’.

Anna Tatangelo lancia una frecciatina a Gigi D’Alessio?

Di recente la cantante ha pubblicato un frame del suo nuovo video-clip, che la mostra circondata da 4 ballerine, tutte fasciate da un outfit dalle sfumature piccanti, tra top cortissimi e attillati, calze a rete e culotte nere.

Ma a catturale l’attenzione dei fan non è stata solo la foto ma anche la didascalia che l’ha accompagnata la quale recita: ‘Non hai mai capito chi sono, mi hai coperto di bracciali d’oro, che non valgono niente di nuovo’.

Numerosissimi i commenti sotto al post, i quali oltre ad elogiare la sua bellezza, sottolineano la probabilità che la frase in questione sia una chiara frecciatina al suo ex compagno Gigi D’Alessio, il quale da diversi mesi ha ritrovato il sorriso insieme a Denise Esposito, con la quale convive.

Sarà veramente così? Staremo a vedere.