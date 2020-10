Anna Tatangelo nella bufera: camicetta sbottonata a Name the Tune: il prezzo...

Name The Tune, la camicetta indossata da Anna Tatangelo non passa inosservata: il suo prezzo è da capogiro!

Tra gli ospiti della scorsa puntata di Name The Tune, il nuovo programma musicale di Enrico Papi, anche Anna Tatangelo che ha sfoggiato una mise che non è passata inosservata al pubblico a casa: il costo della camicetta è da capogiro!

Name The Tune, Anna Tatangelo più bella che mai

Nei mesi scorsi, Anna Tatangelo è stata protagonista delle riviste di gossip per la fine della storia d’amore con Gigi D’Alessio. Dopo una serie di alti e bassi, la coppia ha deciso di mettere un punto alla loro relazione e di voltare pagine. L’artista, originaria di Sora, ha stravolto non solo il suo look, da mora a biondo platino, ma anche il suo stile musicale con il suo nuovo singolo Guapo che riscosso un enorme successo sulle principali piattaforme digitali.

Nei giorni scorsi, l’abbiamo vista alle prese insieme ad Elettra Lamborghini e Cristiano Malgioglio, nel programma condotto da Enrico Papi ‘Name That Tune’. Questa nuova trasmissione musicale, in onda su Tv8, prevede una sfida tra volti noti del mondo della musica. Come sempre, la cantante è riuscita a conquistare il pubblico per il suo talento e la sua bellezza. C’è da dire che sicuramente che l’ex compagna del cantante napoletano è fatta ben notare anche per il suo outfit davvero molto particolare.

Il costo della camicetta è da capogiro!

Dopo l’addio a Gigi D’Alessio, sembra aver ritrovato la serenità e oggi appare radiosa e più bella che mai. Nel corso della nuova puntata di Name The Tune, Anna Tatangelo ha indossato una camicetta del marchio ‘Beatboxvintage’ del valore di 180 euro.

E’ evidente che la cantante ha stile da vendere.