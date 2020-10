Anna Tatangelo da infarto, il body di pizzo bianco blocca il traffico social

Gambe perfette, sguardo sensuale e forme esplosive in primo piano: la foto con il body bianco manda in tilt la rete.

Anna Tatangelo più sensuale che mai. Ad infiammare la rete è uno scatto della cantante è uno scatto pubblicato da una fan page che la ritrae in una veste decisamente bollente.

La foto in questione la ritrae con indosso un body bianco che risalta perfettamente le sue forme da capogiro!

Anna Tatangelo, più sensuale che mai

Un fascino fuori dal comune quello di Anna Tatangelo. L’artista ha rivoluzionato la sua musica, così come il suo look. La svolta è avvenuta poche settimane dopo l’addio a Gigi D’Alessio con il quale è stato impegnato sentimentalmente per più di dieci anni.

Dalla loro unione è nato il piccolo Andrea che, domenica scorsa, ha festeggiato la sua prima comunione. Inoltre, solo pochi giorni fa, la cantante ha pubblicato il suo nuovo singolo ‘Fra me e te‘ che ha collezionato un boom di visualizzazioni sulle principali piattaforme digitali.

Questa volta, ad incendiare la rete, è una foto pubblicata alla cantante che la ritrae più sensuale che mai.

Indossa un body bianco

L’ex compagna di Gigi D’Alessio è solita pubblicare scatti raccontano attimi della sua vita quotidiana. Molti di questi la ritraggono in tutto il suo splendore.

Questa volta, a catturare l’attenzione di tutti, è uno scatto di una pagina fan che la immortala con indosso solo un body bianco che mostra più del dovuto.

In primo piano, oltre alle sue bellissime gambe, è impossibile non notare il suo décolleté esplosivo.

La foto amarcord fa il pieno di like e commenti come si poteva chiaramente immaginare dato il soggetto e il suo intendo seduttivo.