Anna Pettinelli in costume col cavallo. Piovono sfottò: “Ma ti è uscita...

Anna Pettinelli accarezza un cavallo tra le onde del mare e il popolo di Instagram si scatena a valanga tra i commenti. Un dettaglio disastroso non passa inosservato.

Che sfottò per Anna Pettinelli. A metterlo a segno ci pensa il caustico popolo dei social sotto il suo ultimo scatto fotografico, postato in tempo reale sul suo profilo ufficiale di Instagram.

L’ex protagonista di Temptation Island Vip, molto attiva sui social network, aggiorna con assiduità la foto gallery di Instagram e condivide la sua quotidianità con ben 189 mila followers. Ma il clamoroso sfottò arriva nel momento in cui ha mostra una delle foto migliori delle sue vacanze.

Anna Pettinelli accarezza un cavallo tra le onde del mare

La conduttrice di RDS è stata immortalata tra le onde del mare, in costume da bagno e intenta ad accarezzare un cavallo. Esatto, avete capito benissimo.

La sessantatreenne livornese si è concessa una foto inedita, che ha suscitato lo stupore e lo scalpore collettivo. Si è mostrata ai fan immersa in acqua fino a metà gamba e mentre accarezza con delicatezza un docile equino.

Il post di Instagram di Anna Pettinelli ha ottenuto oltre 7.755 like. La didascalia recita così:

“Febbre da cavallo. Lei si chiama Carmencita e con questo caldo adora fare il bagno, è dolcissima”

Anna Pettinelli, ironia sul social network: il brutale sfottò dei followers

Per lo sferzante popolo di Instagram non è mai troppo tardi per delle freddure. Sull’affollato social network la parola l’hanno presa gli internauti. Nello spazio di pochi caratteri, un utente picchia duro e fa notare un minuzioso dettaglio:

“Per dimagrire il punto vita ti è uscita la gobba?”

Tantissimi i commenti contro Anna Pettinelli. Al centro dello sfottò? Il suo costume da bagno che le forma una protuberanza tra le spalle. Un dettaglio disastroso che, alla luce del risultato ottenuto, fa ridere (o piangere, dipende dai punti di vista).