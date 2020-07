Anna Falchi, chi è la conduttrice di “C’è tempo per…”?

Chi è Anna Falchi, la celebre attrice, modella e conduttrice, attualmente al timone di “C’è tempo per…” al fianco di Giuseppe Convertini

Scopriamo insieme tutti i segreti di Anna Falchi!

Chi è Anna Falchi

Anna Falchi, all’anagrafe Anna Kristiina Palomäki Falchi, nasce a Tampere, il 22 aprile del 1972.

Inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo quando si classifica seconda a Miss Italia 1989, dove vince il titolo di Miss Cinema. In seguito viene scelta come testimonial pubblicitaria e compare in vari spot e videoclip musicali.

La sua carriera cinematografica, invece, parte nel 1993 con il film “Nel continente nero” di Marco Risi, in cui recita al fianco di Diego Abatantuono.

Altri film nei quali compare sono Un’estate al mare per la regia di Carlo Vanzina del 2008, Ce n’è per tutti diretto da Luciano Melchionna nel 2009, L’uomo nero diretto da Sergio Rubini nel 2009, Box Office 3D – Il film dei film per la regia di Ezio Greggio nel 2011, Milionari per la regia di Alessandro Piva nel 2014.

Per quanto riguarda i film per la televisione, invece, appare in Caraibi per la regia di Lamberto Bava del 1998, La casa delle beffe diretto da Pier Francesco Pingitore nel 2000, Piper per la regia di Francesco Vicario nel 2009.

Attualmente è conduttrice di “C’è tempo per…”, un programma televisivo dedicato alla terza età, spin-off di Unomattina Estate, in onda su Rai 1 dal 29 giugno 2020.

La trasmissione consta di 6 puntate, in onda dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 11:20, e vede condurre Anna Falchi in compagnia di Beppe Convertini.

Vita privata e curiosità

Dal 1994 al 1996 è legata al celebre Fiorello, mentre alla fine degli anni novanta si lega a Max Biaggi. Nel 2005 sposa l’imprenditore e finanziere romano Stefano Ricucci, dal quale si separata un anno dopo.

Dal 2008 al 2010 è stata legata all’imprenditore romagnolo Denny Montesi, con cui ha avuto una figlia di nome Alyssa nata nel 2010. Dal 2012 è legata all’avvocato, giornalista e autore televisivo Andrea Ruggieri, nipote del giornalista Bruno Vespa.