Animal social bonus, la proposta per aiutare le famiglie con cani e gatti

Animal social bonus: tutte le proposte di sostegno per le famiglie con cani e gatti. Le idee della LAV.

Dalla LAV arriva l’idea dell’animal social bonus, un aiuto concreto per le famiglie con cani e gatti. Un modo per aiutare coloro che sono in difficoltà economica, a causa del covid 19. Sarebbe un aiuto concreto pensato per poter fornire un aiuto alle famiglie che possa coprire le spese sanitarie.

Le proposte dell’associazione:

Aver un animale domestico in Italia dal punto di vista della tassazione è assimilabile ad un Lusso, dato che spesso quanto paghiamo ricalca la tassazione per questi oggetti. Nel decreto rilancio, non si accenna in alcun modo ad aiuti alle famiglie con animali. Ilaria Innocenti, responsabile Area animali familiari, ha detto.

“Per questo motivo assieme a un regime fiscale che non consideri più gli animali beni di lusso chiediamo a Governo e Parlamento, proprio nella conversione in Legge del Decreto Legge “Rilancio” un ANIMAL SOCIAL BONUS PER EMERGENZA COVID, un buono spesa per tutte le persone indigenti, concesso una tantum per ogni cane e gatto, per garantire in un momento di profonda crisi economica la sussistenza degli animali familiari”

Le proposte sono: