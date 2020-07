L’anguria è un’ottima alleata di bellezza. Oltre ad essere un frutto buono da mangiare si può usare anche per la skincare. Vediamo come.

Le proprietà di bellezza dell’anguria sono sfruttate da anni. Il frutto contiene, infatti, idratanti ed anti ossidanti.

Le sue proprietà

Le proprietà di bellezza sono ben note ai coreani che l’hanno introdotta da anni all’interno della loro celebre skincare. La lista dei suoi benefici è davvero corposa. Essendo un frutto costituito per il 90% di acqua ha un elevato potere idratante. Se lo si mangia, infatti, si ha un effetto immediatamente rinfrescante, dissetante e diuretico. Quest’ultimo beneficio, aiuta a contrastare la cellulite. In estate, l’anguria aiuta a rimettere in circolo nell’organismo i sali minerali che perdiamo quando sudiamo. Per questo, l’anguria è lo snack estivo perfetto, con poche calorie ma con tante proprietà.

Grazie al licoprene, che l’anguria contiene, si ottiene un’azione antiossidante. Con il betacarotene, invece, protegge la pelle dai raggi dannosi del sole.

Ma l’anguria contiene anche calcio, vitamine A, B1, B2, C, ferro, proteine e sodio che aiutano l’organismo anche dal punto di vista antinfiammatorio e di rafforzamento del sistema immunitario. Un’altra proprietà da annoverare è quella della vasodilatazione poiché contiene citrullina.

Il frutto perfetto per una green beauty

Con la polpa del frutto è possibile calmare scottature ed irritazioni. Per questo motivo, i cosmetici a base di anguria, hanno un alto potere idratante e sono adatte per tutti i tipi di pelle. Anche i semi hanno diverse proprietà: essendo composti da acidi grassi, possono rimpolpare la pelle.

E’ possibile realizzare, a casa propria, una maschera viso, usando l’anguria. Ciò di cui abbiamo bisogno sarà:

yogurt bianco, 2 cucchiai,

pezzi di polpa di anguria

In una ciotola andrai a schiacciare la polpa dell’anguria. Quando avrai ottenuto un composto liscio, ci aggiungerai lo yogurt. Otterrai un composto da applicare sul viso e lasciare in posa per dieci minuti. L’obiettivo è quello di idratare il viso.

Oltre alla maschera, a casa si può realizzare anche uno scrub che andrà a contrastare la cellulite. In questo caso avremo bisogno di:

polpa d’anguria

semi d’anguria

Schiaccia la polpa e trita i semi. Questi ultimi devono avere una consistenza simile a quella del sale grosso. Mischiandoli alla polpa otterrai uno scrub da massaggiare sulle zone interessate. La pelle sarà più liscia e l’effetto sarà drenante.