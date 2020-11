La donna ha speso parole durissime contro Maria De Filippi, accusandola di averla solamente sfruttata e poi gettata via senza troppi problemi.

Altissima la tensione tra Maria De Filippi e Angela Favolosa Cubista a seguito delle parole pronunciate dalla donna.

Il caso mediatico di Angela Favolosa Cubista

Vi ricordate di Angela Favolosa Cubista? La donna si era fatta conoscere dal pubblico televisivo nel corso della trasmissione di Italia’s Got Talent.

All’epoca, Angela aveva spiazzato tutti ballando sul cubo, sia per la sua bravura che per l’esuberanza mostrata nonostante l’età.

Angela era diventata un vero e proprio caso mediatico, così Maria De Filippi aveva deciso di farla sbarcare al trono over di Uomini e Donne.

Dopo un periodo da ospite e opinionista in studio, Angela non ha più partecipato. Adesso, è molto attiva su Tik Tok e, in uno dei suoi recenti video, ha speso parole negative proprio nei confronti della De Filippi!

Angela si scaglia contro Maria De Filippi

In un video postato su Tik Tok dalla donna, diventato virale, Angela parla molto male di Maria De Filippi.

“Da Maria De Filippi non prendevo neanche una lira. Mi ha sfruttata e poi mi ha buttata. Fanno così, il mondo dello spettacolo è così.”

Parole durissime quelle di Angela, che nutre profondo rancore nei confronti della conduttrice che ha contribuito alla sua notorietà.

“Perché devono ballare a contatto fisico? Secondo voi è giusto che si stringono? Non è giusto, ma gli conviene a Berlusconi con la sua pubblicità.”

Il riferimento di Angela è alle misure cautelative atte a contrastare l’emergenza da Covid-19. Insomma, la tensione tra la Favolosa Cubista e la De Filippi sembra ormai altissima.

Maria non ha ancora risposto alle accuse di Angela, ma sono in molti a dubitare che la donna non abbia percepito alcun cachet o anche soltanto un rimborso spese per le sue ospitate.