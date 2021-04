Tutta la rabbia di Angela da Mondello condensata in un breve video su Instagram. Dopo una campagna mediatica molto aggressiva, la verace palermitana si affanna ad abbaiare e schiumare contro la conduttrice Mediaset.

Non ha più una vita e non si sente al sicuro. È oppressa dalla cappa di una minaccia costante. Tutto per colpa di Barbara D’Urso. È questo lo stato d’animo con il quale Angela Chianello, nota a tutti come Angela da Mondello, descrive la propria quotidianità sui social.

Una quotidianità stravolta da un servizio televisivo di Pomeriggio Cinque, che nell’estate 2020 la portò alla popolarità, lanciando il fenomeno social-mediatico e tormentone estivo “Non ce n’è Coviddi”.

Angela da Mondello a muso duro contro Barbara D’Urso

Dall’alto del suo profilo social, Angela Chianello – o Angela da Mondello, che dir si voglia – si rivolge alla conduttrice di Canale 5 e dà la stura a sentimenti quali astio e collera:

“Sono stata 8 mesi zitta e buona e ora mi sono rotta. Otto mesi fa mi hai fatto l’intervista a Mondello, mandando in onda quella parte d’intervista e facendo succedere un macello (…) Non hai fatto nulla per salvaguardare mia figlia, hai fatto due puntate con me per fare audience e ti sei lavata le mani mentre io prendevo ogni tipo di insulto”

Un’intervista che le ha causato non pochi problemi, a causa di una campagna mediatica micidiale, molto aggressiva:

“Ti sei presa gioco di me e della mia famiglia… Non voglio venire da te per soldi, perché non ne ho bisogno. Sono disposta a venire a parlare con te a gratis. Mi devi dare il diritto di parola, lo pretendo, dimostra di avere un cuore. Mi hai rovinato 8 mesi della mia vita, ero felice, non ricca ma felice. Fai la madre, aspetto la tua risposta”

La richiesta della donna appare oltremodo esplicita. Angela Chianello desidera avere nuovamente l’opportunità di esporsi in uno dei programmi televisivi condotti da Barbara D’Urso.