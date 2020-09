Angela da Mondello, chi è la signora di ‘Non ce n’è coviddi’ ospite a Live non è la D’Urso

Volto di punta del web di quest’estate è stata la signora Angela Chianello da Mondello, che ha spopolato con la frase ‘Non ce n’è coviddi’

Dopo la frase ‘Non ce n’è coviddi’ è diventata famosa in tutta Italia e ora vanta 114 mila follower, vediamo chi è Angela Chianello da Mondello!

Chi è Angela Chianello da Mondello

Angela Chianello da Mondello è diventata un fenomeno sul web per la sue affermazioni durante un servizio di Live – Non è la d’Urso.

La donna si trovava in spiaggia assieme alla sua famiglia in piena emergenza Coronavirus. Quando la giornalista le ha chiesto in che modo si ponesse nei confronti del Covid-19, Angela ha risposto “Non ce n’è còviddi”.

Questa frase, assieme alle altre “Buongiorno da Mondello”, “Oggi ammare”, ecc, sono diventate subito un tormentone che le è anche costato un rimprovero da Barbara d’Urso.

Dopo la messa in onda del servizio già citato, infatti, la conduttrice ha voluto collegarsi nuovamente con lei perché spiegasse le sue dichiarazioni.

Non ci sono giustificazioni per Angela Chianello, che si pone tra il negazionismo e la superficialità dell’italiano medio che considera il Coronavirus una semplice influenza.

Nel frattempo, però, la donna è diventata quasi un’influencer.

La signora di “Non ce n’è còviddi” da 114 mila follower

Quest’estate hanno letteralmente spopolato i tormentoni, i remix, i meme con protagonista Angela Chianello.

La donna si è di recente iscritta anche su Instagram e in poche ore il suo profilo ha ottenuto moltissimi follower.

Al momento ne conta ben 114 mila, cifra destinata a salire vertiginosamente.

Il web, nel frattempo, ha lanciato la sfida con un altro “Angela”, Alberto, figlio di Piero Angela e divulgatore culturale.

Molti utenti hanno notato come la signora di “Non ce n’è coviddi” avesse più follower del noto volto di punta di Rai e così si sono precipitati a seguire Alberto Angela, che ora di follower ne ha ben 340 mila!