Andrea Scanzi, quanto guadagna il celebre giornalista de Il Fatto Quotidiano

Andrea Scanzi, noto giornalista de Il Fatto Quotidiano, è anche tra i più noti opinionisti della Tv. Curiosi di scoprire quanto guadagna con la sua attività?

Di recente il nome del giornalista è finito su tutte le prime prime pagine, perchè accusato di aver ”copiato” un articolo da ”Il Tirreno”.

Secondo quanto riportato su ”Il Giornale.it” Scanzi si sarebbe ”ispirato” ad un articolo redatto lo scorso 6 giugno dalla giornalista de Il Tirreno, Martina Triviglio, riportandone uno stralcio senza citare la fonte originale della notizia.

Il gesto del giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha fatto letteralmente infuriare la nota testata toscana, la quale l’hanno accusato di aver ”copiato l’articolo”, mostrando verso il lavoro della collega ”zero correttezza”.

Il caso, di cui attualmente si attendono i risvolti, ha fatto storcere il naso a molti, non solo ai piani alti della testata toscana.

Chi è Andrea Scanzi

Andrea Scanzi è nato ad Arezzo, il 6 maggio del 1974, sotto il segno del Toro. Ha esordito nel settore giornalistico del 1997, scrivendo per la nota piattaforma che si occupa di approfondimenti e inchieste Zone d’ombra.

Nel 2000 consegue la laurea in Lettere Moderne presso Università degli Studi di Siena, presentando sul cantautorato italiano intitolato ”Amici Fragili”.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con moltissime testate giornalistiche tra le quali ricordiamo ”L’Espresso”, ”Grazia”, e ”Donna Moderna”.

Dal 2011 invece inizierà a collaborare con il Fatto Quotidiano, ove scrive principalmente di politica e sport.

Quanto Guadagna il celebre giornalista

Non sono noti gli effettivi guadagni intascati da Andrea Scanzi, tuttavia secondo quanto riportato dal portale money.it, è possibile fare un calcolo sommario di quanto guadagnato per il suo ruolo di opinionista, nell’arco della nota trasmissione Cartabianca, in onda su Rai 3.

Per i suoi interventi in Rai, il noto giornalista de Il Fatto Quotidiano guadagnerebbe tra i 1’000 e i 1’500 euro per puntata.

Presente su per giù per almeno 4 appuntamenti settimanali, Scanzi potrebbe arrivare ad intascare dai 4’000 ai 6’000 euro la settimana, per un totale mensile che oscillerebbe tra i 16mila e i 24mila euro.

Senza contare gli introiti derivanti dalla vendita di libri e spettacoli teatrali.