Andrea Iannone, emerge il vero motivo della rottura con Giulia De Lellis ‘Finita già da tempo’

Dopo gli insistenti rumors sulla rottura tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis arriva la conferma sui social. Il messaggio del Pilota di Moto Gp: ‘Non è un momento facile’

Andrea Iannone, celebre campione di Moto Gp, come tutti in quarantena, ha voluto in queste ore rispondere alle domande più interessanti poste dai suoi fan su Instagram.

Dopo i rumors inerenti alla rottura con Giulia De Lellis, arriva la sua conferma proprio tra le sue Stories. Ecco cosa ha dichiarato il Motociclista.

Andrea Iannone e la rottura con Giulia De Lellis

Il Campione di Moto Gp ha raccontato tra le sue ultime Stories sui social che attualmente non è proprio un buon periodo, e che sta trascorrendo la quarantena insieme alla sua famiglia, passando le giornate in garage con le sue moto.

In queste ore, volendo intrattenere i suoi fan sui social, ha deciso di rispondere a chi gli avrebbe fatto delle domande interessanti.

Tra queste un fan gli chiede cosa ‘sceglierebbe tra la fama e l’amore’.

La risposta di Andrea Iannone arriva sibillina, il quale dichiara che ‘la fama vale zero se non è conseguenza di una passione’, poi prosegue parlando dell’amore rivelando che non è sempre facile trovare la persona giusta con la quale condividere la propria vita, e che ‘l’amore vero arriva al momento giusto’.

Questo il motivo della rottura con la De Lellis, il loro rapporto non guidato dal vero amore? Cerchiamo di capire meglio.

Cosa c’è realmente dietro la rottura della coppia: le dichiarazioni degli amici vicini

Secondo quanto riportato qualche giorno fa sul settimanale Oggi, persone vicine avrebbero rivelato che la loro storia sarebbe finita già da tempo.

Il motivo? Lei l’avrebbe lasciato dopo che il campione di Moto Gp, a seguito di alcuni controlli è risultato positivo all’antidoping:

‘Gli amici della coppia dicono che tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis è finita già da qualche tempo ‘

e ancora sul Settimanale si legge:

‘Il pilota lo scorso novembre è risultato positivo a un controllo antidoping e lei lo avrebbe lasciato solo a fronteggiare questa situazione’

Andrea Iannone è dunque rimasto deluso da Giulia De Lellis per non essergli stato accanto in un momento difficile?

A sostegno della tesi anche un post risalente a qualche tempo fa in cui ha affermato di esser stato deluso dalle persone che ‘gli erano accanto’.

Sarà questa la verità che si cela dietro la loro rottura? Staremo a vedere.