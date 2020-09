Andrea Iannone condivide una canzone d’amore sul suo profilo Instagram e qualcuno ipotizza possa trattarsi di un messaggio subliminale rivolto alla sua ex fidanzata Giulia De Lellis.

L’ispirazione, stavolta, gliel’ha data un brano musicale di Irama. Il campione di MotoGP Andrea Iannone trova sempre un modo per mandare messaggi subliminali alle sue ex fidanzate, in particolare a quelle con le quali ancora oggi ha dei conti in sospeso.

Andrea Iannone ha condiviso una canzone d’amore sul suo profilo Instagram e ha scatenato la curiosità collettiva. I suoi 1,6 milioni di followers sospettano che il suo post possa nascondere un messaggio subliminale rivolto alla sua ex fidanzata Giulia De Lellis.

Andrea Iannone condivide la canzone “Dedicata a te”: messaggio subliminale a Giulia De Lellis?

Leggendo il testo del brano “Dedicata a te”, si può facilmente ipotizzare che il pilota di MotoGP possa essersi rivolto a Giulia De Lellis. Sì, perché non si tratta di un brano qualunque, bensì di una delle più grandi hit musicali di Irama, ex fiamma della De Lellis.

“Dedicato a te che mi hai raccolto con le ossa rotte, che mi hai gonfiato l’anima di botte, che l’hai difesa senza in cambio niente… Dedicato a te che sei un po’ pazza un po’ ribelle, che mangi troppe caramelle, che dici tutto senza dire niente”

Tutte parole che potrebbero ricondurre alla figura di Giulia De Lellis, ultima partner importante di Andrea Iannone. Il popolo di Instagram si è subito speso in una serie di ipotesi e congetture, a favore della tesi che vede la popolare influencer come protagonista.

Nonostante siano trascorsi molti mesi dalla fine della loro liaison amorosa, il trentunenne abruzzese sembra non aver mai dimenticato la sua Giulia. La speranza dei fan, inerente un possibile ritorno di fiamma, non si è mai spenta.

Occorre inoltre sottolineare che, di recente, la ventiquattrenne pometina ha chiuso la sua turbolenta relazione con Andrea Damante ed è tornata single. Un motivo in più per il pilota di MotoGP di tentare un approccio social e riavvicinarsi a lei.