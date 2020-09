Amici, ricordate Vittoria? Oggi magrissima, irriconoscibile! Dopo le critiche della Celentano l’incredibile cambiamento

Difficile dimenticarsi di uno dei bersagli preferiti della Celentano. Com’è oggi la bella Vittoria Markov? A quanto pare ha perso molto peso

Anche se il suo talento era indiscutibile e la sua grinta impareggiabile, Vittoria Markov non ha avuto vita facile nella scuola di Amici. La giovane – che fu molto amata dal pubblico dei giovanissimi – non era ben accetta né da Garrison né dalla maestra Celentano.

Ciononostante, la ballerina non si fece prendere dallo sconforto e continuò a danzare, in barba a tutte le critiche le piovevano addosso.

Che fa oggi la ragazza? È ancora nel campo del ballo? Se queste domande vi sono balenate nel cervello, non vi resta che continuare a leggere questo articolo.

Vittoria Markov, l’esperienza ad Amici

Tra le varie ballerine che abbiamo conosciuto ad Amici 16, possiamo sicuramente citare Vittoria Markov. Capelli lunghi e rossi, un viso che buca lo schermo e una tecnica apprezzata dai suoi fan e dalla maestra Veronica Peparini che la volle, a tutti i costi, nella scuola.

Ad osteggiare il suo cammino nella scuola furono, però, Garrison e la maestra Celentano che, a differenza della Peparini, non vedevano potenziale in lei.

La Celentano, infatti, credeva che la ragazza non avesse il fisico adatto per fare la ballerina: le ricordava ogni giorno, infatti, che aveva dei chili di troppo che lei non apprezzava affatto.

La giovane arrivò fino al finale, dove fu eliminata alla terza puntata.

Vittoria Markov, cosa fa oggi la ballerina?

Oggi Vittoria continua a lavorare come ballerina, portando avanti il suo sogno, anche dopo la permanenza nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Ha un profilo Instagram, dove condivide tante foto, sia della vita quotidiana che quelle professionali, nonché video delle sue molteplici esibizioni.

Ha lavorato anche a Marrakech al locale Malak Emeraude, molto conosciuto sul posto, in quanto è un posto di lusso. Dopo questa esperienza, è volata nuovamente in Italia e ha continuato a lavorare a Roma, presso gli studi ReUnion.