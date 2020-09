Da Amici a Tale Quale Show: oggi sembra un altro l’ex vincitore Virginio Simonelli

Uno dei vincitori meno valorizzati della scuola di Amici, nonostante il grande talento. Virginio Simonelli cosa fa oggi? Scopriamolo insieme

Spesso accade che i vincitori di Amici non riescano ad ottenere un subitaneo successo: tra questi, possiamo citare Virginio Simonelli, trionfatore della decima edizione del talent show di Maria De Filippi.

Sono passati diversi anni da quella vittoria, eppure pare che di Virgilio si siano perse completamente le tracce. Che fine ha fatto il giovane? Se siete curiosi di saperlo, continuate a leggere questo articolo.

Virginio Simonelli, l’esperienza ad Amici

Virginio Simonelli vinse Amici 10. Dopo l’esperienza nel noto talent show di Maria De Filippi, per l’artista ci fu un periodo di successo che, però, subì una battuta d’arresto.

Come cantante, infatti, non è riuscito a costruire una carriera solida, per così dire, come hanno fatto tanti altri suoi colleghi, come Emma Marrone, Alessandra Amoroso e Irama, per citarne alcuni che hanno frequentato la sua stessa scuola televisiva.

Pertanto, in molti si sono chiesti: che fine ha fatto Virgilio Simonelli? Il ragazzo non ha abbandonato la musica, ma ha messo a disposizione il suo talento per altri artisti…

Simonelli, che fa oggi?

Simonelli ha scritto diverse canzoni per Laura Pausini e Francesca Michielin. Nel frattempo, però, non ha rinunciato alla sua carriera personale. Nel 2015, infatti, ha pubblicato l’album in cui era contenuto il singolo Hercules, che ha avuto un discreto successo.

Ha ripetuto tale operazione nel 2018, pubblicando il singolo Rischiamo tutto. Oltre alle due cantanti – precedentemente citate – Virginio è la penna dietro ad alcuni brani presentati da Raf e Fragola.

Insieme a Roberto Mancinelli, fondatore della etichetta indipendente iMean, sta producendo un nuovo album e, nel contempo, ha preso parte a diverse trasmissioni televisive, tra cui O anche no e Vieni da me.

Ha un account su Instagram, che utilizza per interagire con i fan, ai quali parla sia tramite messaggi nelle storie che con diverse dirette interattive