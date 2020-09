Amici, ricordate Timothy? Il bellissimo cantante oggi ha 45: ecco cosa fa per vivere

Una voce dalla tipica melodia americana, un pò nostalgica e calda, quella di Timothy Snell. Lo ricordate? Ecco com’è oggi a 45 anni

Tra i banchi di Amici abbiamo conosciuto anche Timothy Snell, che ha partecipato a una delle prime edizioni del programma che, al tempo, si chiamava ancora Saranno Famosi.

Quell’edizione a cui partecipò lui è stata vinta dalla ballerina Anbeta, mentre Snell ottenne il terzo posto.

Sono passati ben vent’anni dalla prima edizione del programma condotto da Maria De Filippi e oggi Timothy Snell ha 45 anni. Volete sapere cosa fa oggi nella vita? Scopriamolo insieme.

L’esperienza ad Amici di Timothy Snell

Ci troviamo nella prima edizione di Amici, quando conosciamo Timothy Snell. Voce calda e sensuale e una presenza scenica prepotente gli consentirono di diventare il più amato di quell’annata del programma condotto da Maria De Filippi.

Le ragazzine impazzivano per lui, le quali ne amavano la bellezza e lo sguardo magnetico. Quell’edizione vide sul podio Anbeta, mentre lui ottenne il terzo posto.

Lui stesso dichiarò di aver intrapreso la strada di cantante perché era un desiderio espresso sia dalla madre – che morì quando lui aveva 10 anni – sia dalla nonna.

Che cosa fa oggi Timothy Snell?

Dopo la partecipazione ad Amici, Snell prese parte a Buona Domenica, programma nel quale ebbe un ingaggio che durò tre anni. Dopo questa importante esperienza, il giovane iniziò a lavorare per Notti sul ghiaccio, show simile a Ballando con le Stelle.

Anche se il suo talento era innegabile, Timothy non riesce a trovare il successo tanto sperato in Italia, per questo si trasferisce in Germania dove riesce ad incidere il primo album, intitolato Make It Happen.

Ha, poi, lavorato come modello sfruttando il suo bell’aspetto, sfilando per Krizia e Carlo Pignatelli. Pare che negli anni abbia anche avuto un flirt con Michelle Hunziker, anche se non è mai stato confermato ufficialmente.

Infine, ha lavorato anche come attore: lo abbiamo visto, infatti, ne La Squadra, dove ha rivestito i panni di un militare americano.