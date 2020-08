Un lutto che ha straziato tutti i fan della celebre trasmissione. Amici perde una grande fan del programma: l’addio a Lidia commuove

In queste ultime ore è arrivata una bruttissima notizia che ha colpito il programma Amici. Questo talent show di canale 5 è strutturato in una maniera non dissimile ad una scuola. Al contrario degli istituti normali la scuola di Amici è stata chiusa ad aprile. Quest’ultima edizione ha visto trionfare Gaia Gozzi.

La terribile perdita

Ogni anno sono migliaia i ragazzi che le persone che seguono il programma per poi votare il proprio artista preferito. Ora il programma deve dire addio ad una fan storica, che ha colpito tutti i partecipanti della scorsa edizioni.

Tutti i ragazzi hanno lasciato un messaggio molto commosso a Lidia. La ragazza è venuta a mancare e tutti i partecipanti hanno inondato i suoi social con bellissimi messaggi di amore verso Lidia.

Un lungo addio per gli ex allievi di Amici 2020

Lidia è stata salutata dagli ex allievi, ma Maria De Filippi non ha ancora detto nulla, si è mantenuta nel silenzio ma sicuramente ne ha risentito anche lei.

I ragazzi al contrario hanno pubblicato moltissimi messaggi per ricordare la ragazza, per esempio Jacopo ha scritto il primo messaggio postato:

“Riposa in pace, piccola. Ti voglio ricordare così, con un sorrisone”

Gli altri messaggi lasciati particolarmente sentiti

Anche Francesco Bartoli si è aggiunto ed ha scritto:

“Lidia ho appena saputo della tua scomparsa. Non ci sono parole per esprimere il dolore che si prova. Ti ringrazio di aver creduto in me, ora ti porterò in ogni mia canzone.”

La terza classificata Giulia Molino ha voluto ricordare la ragazza, dedicandole il suo talento:

” Io spero che la mia musica ti arrivi fin lassù perchè è per persone come te che io canto”

Tutte le parole molto sentite e accorate. Molti fan dei ragazzi hanno apprezzato le parole commuoventi e hanno espresso anche il loro cordoglio. La ragazza era anche conosciuta tra i fan ed è facile capire i moltissimi messaggi.