Maria De Filippi, troppa passione in sala con il ballerino: il video diventa virale

Amici 2019, Talisa la bellissima ballerina pazza del professionista Umberto Gaudini. La lezione tra i due diventa bollente

La nuova edizione di Amici è iniziata già da qualche settimana, ma non sono venuti a mancare i primi flirt all’interno della scuola. A quanto pare infatti la bella Talisa, ballerina nella scuola, è già pazza del giovane e bravissimo ballerini napoletano Umberto Gaudino. Sicuramente nessuno rimarrebbe indifferente alla bellezza di Umberto, ma a quanto pare Talisa sembra essere molto presa.

Talisa flirt con Umberto

La giovane a quanto pare ha tenuto una lezione con il professionista Umberto Guadino. La lezione però in sala ha riscaldato subito l’animo della ballerina che a quanto pare si è trovata in imbarazzo difronte alla bellezza di Umberto. SIcuramente la coreografia non ha aiutato infatti il ballo tra i due prevede sguardi e qualche toccatina qua e la. Da come si vede dal video, Talisa sembra molto presa dal ballerino. Certo non si può parlare d’amore ma sicuramente un interesse da parte sua c’è.

Talisa imbarazzo con Umberto

La giovane infatti insieme al suo coreografo pare che si sia trovata molto in imbarazzo a preparare il ballo. Talisa infatti come si vede dal video è palesemente imbarazzata dalla sua presenza a tratti anche impacciata.

Umberto però professionista quale è, ha subito tranquillizzato la ragazza spiegandole che avrebbero lavorato tutta la settimana insieme. La giovane però ha mostrato fin da subito il suo imbarazzo, rivolgendo queste parole ad Umberto:

“Non mi aspettavo che arrivassi tu”,

I due infatti danzeranno a stretto contatto e Talisa si troverà spesso tra le braccia di Umberto. Quello però che non ha messo in conto la bella Talisa è che Umberto è ormai fidanzato da anni con un altra bellissima ballerina.

Nonostante ciò Talisa ha preso bene la presenza di Umberto in sala e nonostante l’imbarazzo la ragazza ha voluto raccontare la sua esperienza in sala con gli amici di scuola:

“Ho ballato con Umberto. Ho perso la testa, io lo amo”

ha detto infine Talisa.