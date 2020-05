Sabrina Ferilli e il retroscena che non ti aspetti. Stash dei The Kolors sforna un’interessante indiscrezione sul ‘dietro le quinte’ di Amici Speciali.

Tra i protagonisti indiscussi di Amici Speciali con TIM Insieme per l’Italia annoveriamo anche i The Kolors, celebre band nata nel 2010 proprio all’interno del talent show di Maria De Filippi. Il loro frontman è Antonio Fiordispino, in arte Stash, recentemente divenuto coach di canto e di chitarra.

Venerdì 15 maggio, nel corso della prima puntata di Amici Speciali con TIM Insieme per l’Italia, la conduttrice Maria De Filippi ha fatto dell’ironia e ha sfornato una perla inedita riguardante il concorrente Stash.

Stando a ciò che ha raccontato la regina di Canale 5, sembrerebbe che il tenace napoletano abbia tentato di corrompere i membri della giuria nientepopodimeno che con delle mozzarelle. Esatto, avete capito bene.

Amici Speciali, Stash svela un curioso retroscena su Sabrina Ferilli

Domenica 17 maggio, nel corso del suo intervento su Billboard Italia, il cantante ha svelato una particolare indiscrezione sull’attrice Sabrina Ferilli, uno dei quattro giudici del nuovo talent show di Canale 5. Il trentatreenne campano si è lasciato andare e, senza tanti peli sulla lingua, ha dichiarato così:

“Durante le prove quando c’era Sabrina Ferilli veniva a salutarci ed io le dicevo lei è in giuria? Lei mi rispondeva di sì, allora io le dicevo se mi dà l’indirizzo le mando delle mozzarelle, ma lei non deve votarmi per forza”

Un gesto di generosità o un simpatico tentativo di corruzione? Quello di Stash potrebbe esser considerato un pretesto per riempire Sabrina Ferilli di regali e omaggi, a prescindere dal suo autorevole ruolo di giurato.

Ecco che nuovi interrogativi sorgono spontanei: il suo è stato un goffo tentativo di rendersi divertente? Probabilmente si tratta di una boutade per alleggerire la tensione per la competizione televisiva. Una cosa è certa: il dinamico frontman dei The Kolors ha osato stuzzicare l’attrice.