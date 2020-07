Amici, la concorrente col tumore fa il provino via Skype: la voce da brividi – Video

Amici, la concorrente col tumore fa il provino via Skype: la voce...

Cassandra ha potuto far avverare il proprio sogno, nonostante la leucemia e la chemio ha potuto partecipare al provino via Skype per amici.

Cassandra è una ragazza i 20 anni che ha potuto partecipare al provino per amici via skype per amici, nonostante la sua malattia. La sua storia ha commosso il web, facendo diventare famosa questa ragazza di Frattamaggiore. Cassandra è affetta da leucemia, sottoposta a chemio e il suo provino è diventato virale.

La voce meravigliosa di Cassandra

La sua voce ha emozionato tutti. È stata filmata mentre e si sottoponeva alla chemioterapia del Cardarelli. A filmarla e render nota la sua storia è stata un’infermiera dell’ospedale di Napoli.

Cassandra ha dimostrato una grandissima forza d’animo, che ha stupito tutti soprattutto perché la ragazza è giovanissima. Sono rimasti incantati tutti, dalla sua voce, pazienti e personale, al punto che ha spesso un pubblico mentre canta.

Coltiva la sua passione fin da piccola, e presto farà un provino per Amici, cosa che aveva rimandato per via della propria condizione.

Il video virale

Un’infermiera che spesso assisteva alle performance della ragazza, ha deciso di filmarla e condividere con tutti la stupenda voce di Cassandra. Ha corredato il video di una bella didascalia, nella quale spiega il motivo per cui ha girato il video. Il suo post è diventato virale, scatenando commenti di grande ammirazione nei confronti della ragazza.