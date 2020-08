Amici, ricordate Maria Pia Pizzolla? Oggi a 45 anni sembra un’altra persona

Uno dei volti più indimenticabili della prima edizione del programma. Maria Pia Pizzolla, cantante, oggi è un’altra persona ma con lo stesso stile

Si è fatta conoscere ad Amici di Maria De Filippi come una cantante dalla voce potente e dal look eccentrico e decisamente punk. Parliamo di Maria Pia Pizzolla, di cui – forse – non tutti si ricorderanno.

Durante il talent show, la cantante dai capelli fucsia, voleva realizzare semplicemente il suo sogno: quello di sfondare nel mondo della musica. Ci sarà riuscita? Ecco cosa fa oggi.

Maria Pia Pizzolla, la partecipazione ad Amici

Durante la sua permanenza nella scuola di Amici, Maria Pia Pizzolla ha dimostrato di essere una brava cantante e un’ottima interprete, visto che presentava al pubblico – in maniera impeccabile – tutti i brani che le venivano assegnati dai professori.

Un look che lasciava il segno, con i suoi capelli colorati e il suo innegabile talento musicale che non poteva non colpire gli spettatori del piccolo schermo. Un’anima rock che riusciva anche ad adattarsi a brani decisamente complessi, come quelli di Mina.

La prima edizione di Amici – che, al tempo, si chiamava ancora Saranno Famosi – fu vinta da Dennis Fantina. Pertanto, la giovane dovette rinunciare all’ambito primo posto.

Che fa oggi Maria Pia? Scopriamolo insieme

Spente le luci di Amici, la Pizzolla cercò di sfruttare la fama ottenuta grazie al programma di Maria De Filippi, per portare vanti la sua passione musicale.

Come molti altri artisti, però, non è riuscita a portare avanti – quantomeno completamente – il suo sogno di cantante.

Ciononostante, ha continuato a cantare, esibendosi i vari festival, alcuni anche di una certa rilevanza. Intanto, nel corso del tempo, si è sposata e ha avuto due figli.

Chissà, magari la rivedremo presto in qualche programma musicale televisivo, che le permetta di dare maggiore spazio alla sue doti vocali e al talento che – tanti anni fa – dimostrò di avere davanti la commissione di Saranno Famosi.