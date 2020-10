Amici, colpaccio di Maria De Filippi: fuori due prof e dentro il celebre volto Rai

Amici di Maria De Filippi, un noto volto della Rai potrebbe diventare la nuova professoressa della scuola, le ultime indiscrezioni.

La nuova edizione del talent show di Canale 5 “Amici” andrà in onda a dicembre ma ci sono una serie di novità che rivoluzioneranno la trasmissione di Maria De Filippi.

Già da diverse settimane si sono fatti sempre più insistenti le voci che vedono fuori dal cast due noti insegnanti e l’arrivo di un celebre volto della Rai.

Amici, addio a due prof.

Una edizione diversa rispetto alle precedenti. Innanzitutto, a causa dell’emergenza sanitaria e nel pieno rispetto delle norme anti-covid, la produzione, gli insegnanti, concorrenti e la padrona di casa si sottoporranno continuamente al tampone per evitare stop improvvisi. Inoltre, dopo ben sette anni, il daytime non sarà trasmesso su Real time ma ritornerà sulle reti Mediaset.

Per quanto riguarda il cast, ben due insegnanti lasceranno il talent, Veronica Peparini e Timor Steffens. A prendere il post dei due professori, c’è un celebre volto della Rai.

Lorella Cuccarini nel cast del talent show

Secondo quanto riportato da TvBlog, la showgirl sarebbe pronta ad entrare nel cast di Amici di Maria De Filippi. Dopo il burrascoso addio a La Vita In Dirette, Lorella Cuccarini sarebbe pronta ad una nuova esperienza televisiva ma questa volta nelle vesti di insegnante.

Il condizionale è d’obbligo, in quanto per il momento si tratta solo di indiscrezioni. Ma la cosa certa è che per la conduttrice sarebbe una bella rivincita viste le polemiche sorte dopo aver lasciato il noto rotocalco della Rai.

Non c’è ancora una data certa per l’inizio del programma ma pare che la nuova edizione del talent show andrà in onda nella seconda settimana di novembre, al solito orario. Secondo gli ultimi rumors, la messa in onda potrebbe slittare a dicembre. Tutto è ancora da decidere.