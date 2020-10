Ermanno Rossi è stato un concorrente delle prime edizioni di Amici di Maria De Filippi. Sono passati 18 anni, riesci a riconoscerlo dalla foto?

Sono passati quasi vent’anni dalla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi e di lui non abbiamo sentito parlare molto nei tempi che sono seguiti.

Dopo aver preso parte alla scuola più seguita d’Italia, di Ermanno Rossi, infatti, sono circolate poche notizie. Curiosi di sapere cosa fa oggi?

Se la risposta è “sì”, allora continuate a leggere questo articolo.

Ermanno Rossi, l’esperienza ad Amici

Era il lontano 2001, quando Ermanno Rossi partecipò alla scuola di Amici di Maria De Filippi. Si fece conoscere dal pubblico del piccolo schermo che lo amò per i suoi modi fini, eleganti e gentili.



Fu uno dei volti più eccelsi del comparto danza di quella edizione e, grazie alla sua bravura e al suo elevato talento, riuscì ad arrivare al serale e a classificarsi al terzo posto.

Il ballo, per lui, è stato sempre un grande sogno da realizzare e, pare, che ce l’abbia proprio fatta.

Cosa fa oggi Ermanno Rossi?

Dopo aver terminato la sua esperienza in campo televisivo, nel talent show di Maria De Filippi, grazie ai soldi guadagnati ha aperto una scuola di ballo, dove sono iscritti 200 allievi.

La struttura fu inaugurata dalla – ormai – ex fidanzata, Francesca Sperani, nei primi anni 2000. Nonostante il loro rapporto si sia interrotto da tempo, i due portano avanti l’attività lavorativa con molto impegno e dedizione.

Pertanto, Ermanno è riuscito a realizzare il suo sogno, quello di diventare un imprenditore della danza.

C’è da dire che, dopo Amici, il giovane iniziò a lavorare in diversi corpi di ballo, come quello di Buona Domenica e in quelli presenti in altri programmi televisivi.

Un lavoro che ha svolto per svariati anni, al quale ha affiancato anche la gestione della scuola di danza.