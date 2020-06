Oltre a formarsi brillanti artisti, all’interno del talent show Amici di Maria De Filippi possono nascere relazioni sentimentali, tanto romantiche quanto durature. È il caso di Luca Pitteri, stimato insegnante di canto che ha ricoperto il ruolo di coach dalla prima alla sesta edizione della tra di Canale 5.

Dopo aver avuto una travolgente love story con Monica Hill, allieva della prima edizione del talent, a distanza di anni il cinquantottenne veneto si è lasciato nuovamente stregare dal fascino di un’altra protagonista della scuola di Amici.

L’esimio professore di canto, infatti, ha trovato l’amore con un’altra ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Brigida Cacciatore, apprezzata cantante che è salita agli onori della popolarità in seguito alla sua partecipazione alla quinta edizione.

Sin dal primo giorno, la loro romantica relazione sentimentale non ha conosciuto declino. Luca Pitteri e Brigida Cacciatore si sono sposati nonostante il divario anagrafico e, per di più, sono diventati genitori del loro primogenito Gioele, che oggi ha sette anni.

In un’intervista fiume, riportata dal rinomato giornale Il Fatto Quotidiano, il leggendario ex coach di Amici di Maria De Filippi ha così dichiarato:

“Sono diventato papà. Fino a pochi anni fa non avrei mai pensato potesse accadermi una cosa del genere: ero una persona che amava stare sola. Ho conosciuto innanzitutto una persona straordinaria con delle caratteristiche così adatte a me che mi ha colpito immediatamente. E poi, è arrivata in un momento difficile per me, poiché avevo scoperto di avere una grave malattia, e lei mi ha assistito rimanendo poi al mio fianco”.