Amici di Maria De Filippi: è ADDIO dopo 7 edizioni

Real Time dice addio ad Amici di Maria De Filippi. Il day time dello storico talent show fa il suo glorioso ritorno a Mediaset.

Tra i fan della trasmissione si respira un clima di rabbia. Dopo sette anni, Real Time non trasmetterà più il day time di Amici di Maria De Filippi. Le cose sembrano destinate a cambiare sul celebre canale televisivo di Discovery Italia.

Tutto ebbe inizio nel 2013 quando la conduttrice Maria De Filippi, con orgoglio e soddisfazione, spiegò ai telespettatori l’inizio dell’idillio con il canale Real Time:

“È una piccola rivoluzione e, come tutte le rivoluzioni, è una sfida. Io sono molto contenta perché abbiamo lavorato bene. Se Discovery ha deciso di prendere Amici vuol dire, con oggettività, che un brand l’abbiamo costruito”

Amici di Maria De Filippi, Real Time dà l’addio al day time dopo sette edizioni

Durante la presentazione ufficiale dei prossimi palinsesti 2020/2021 di Real Time, Laura Carafoli, dirigente aziendale di Discovery Italia, responsabile della creazione dei media digitali e della pubblicazione multicanale dei contenuti, ha chiarito i motivi della decisione aziendale, destinata a far discutere dopo ben 7 edizioni:

“Amici di Maria de Filippi confermato? No, dopo 7 anni di matrimonio il contratto è finito. Sarà solo su Mediaset”

Una sconfitta per Real Time? Probabilmente sì, per la portata del programma televisivo, ma soprattutto perché non si tratterebbe di uno scippo. Si vocifera si tratti di una fuga. La stimata conduttrice di Canale 5 Maria De Filippi ha preparato l’addio qualche mese fa? Questo non ci è dato sapere, almeno per il momento.

Gli interrogativi dei fan di Amici sono innumerevoli. Il day time di Amici tornerà su Canale 5 soltanto temporaneamente o in via definitiva? Mediaset avrebbe suggerito una contromossa? Una cosa è certa: al momento attuale il clima appare invelenito e arricchito da polemiche.