Un cambiamento incredibile quello di Nick Casciaro, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, mai piaciuto a Rudy Zerbi. Riesci a riconoscerlo nelle foto seguenti?

Lo abbiamo conosciuto ad Amici di Maria De Filippi, programma nel quale ha avuto diversi scontri con Rudy Zerbi che era presente nella commissione.

Oggi, però, il maestro di canto dai lunghi capelli biondo scuri, è cambiato moltissimo, quasi irriconoscibile! Sapete che fa oggi? Se siete curiosi leggendo questo articolo lo scoprirete.

Nick Casciaro, l’esperienza ad Amici

Abbiamo conosciuto Nick Casciaro nella tredicesima edizione di Amici. Il giovane si presentò in quell’edizione con capelli lunghi e pizzetto. Fu molto amato dal pubblico e anche dai professori, ad eccezione di Rudy Zerby con il quale ebbe dei litigi e dei confronti frequenti e molto accesi.

Ciononostante, il cantante riuscì ad arrivare al serale anche se non vinse quell’edizione. La vittoria del programma, infatti, andò a Deborah Iurato.

Di cosa si occupa oggi Nick Casciaro?

A distanza di qualche anno dalla sua partecipazione ad Amici, Nick Casciaro ha effettuato un cambiamento drastico al suo look, tanto da rendersi irriconoscibile per chi, come noi, lo ricordava con la chioma lunga e il viso barbuto.

Ecco come appare oggi, nello scatto seguente:

Come potete vedere, ha un taglio corto, seppur mantenendo una certa lunghezza. Un viso sgombro dalla barba e dal pizzetto e una maturità sicuramente acquistata nel corso degli anni.

Dando uno sguardo al suo profilo Instagram ufficiale, notiamo che Nick continua a insegnare canto ai bambini e porta avanti la sua più grande passione, diventata – a tutti gli effetti – un lavoro: la musica.

Continua, infatti, ad esibirsi e a prendere parte a manifestazioni musicali tra cui anche i musical, ad esempio Grease, come si intravede dalle foto e dai video che ha pubblicato sul noto social network.