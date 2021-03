Manca pochissimo alla prima puntata del serale di Amici 20, scopriamo insieme le novità di questa edizione del talent di Maria De Filippi.

Prenderà il via sabato 20 come annunciato la fase finale del talent di Canale 5. L’attesa è alle stelle per i ragazzi che hanno ottenuto il pass: ecco cosa li attende per questa importantissima sfida!

Amici 20, il serale: cosa accadrà nella 1′ puntata

Il talent più seguito della tv sta per sbarcare in prime time per quello che è il momento più atteso di ogni edizione. Gli appuntamenti in day time e lo speciale del sabato pomeriggio hanno riscosso molto apprezzamento con punte di share apprezzabili che fanno supporre grandi successi per il serale.

I ragazzi di questo anno hanno ottenuto tutti il pass per la partecipazione alla fase finale ma non è stato facile. Nel serale adesso dovranno confermare il loro talento e la voglia di vincere.

La prima puntata andrà in onda sabato 2020 alle 21.20 su Canale 5 e dalle anticipazioni sappiamo che si partirà subito con il botto! Già nel corso della prima puntata infatti avverranno due o tre eliminazioni a seguito delle prime sfide.

Ospite della prima puntata ci sarà l’amatissima attrice Sabrina Ferilli che è partecipe spesso ai programmi della sua grande amica Maria De Filippo portando in scena il suo carattere brillante ed allegro.

Amici 20: le squadre

Il meccanismo del serale sarà diverso questo anno rispetto ai precedenti, come ha spiegato Maria De Filippi durante l’ultimo day time di sabato scorso.

La decisione è stata presa dalla produzione in seguito alla scelta dei professori di portare tutti al serale. Vi saranno in 3 squadre ( con il nome dei professori sulle maglie) capitanate da una coppia di professori (uno di canto ed uno di ballo) con i rispettivi allievi.

Squadra Zerbi-Celentano : allievi Leonardo, Dedddy, Sangiovanni, Esa, Elena, Serena, Tommaso.

: allievi Leonardo, Dedddy, Sangiovanni, Esa, Elena, Serena, Tommaso. Squadra Arisa-Cuccarini : Raffaele, Ibla, Tancredi, Gaia, Rosa, Martina, Alessandro.

: Raffaele, Ibla, Tancredi, Gaia, Rosa, Martina, Alessandro. Squadra Pettinelli-Peparini: Samuele, Aka7even, Giulia,

Il direttore artistico sarà Stephane Jarny al posto di Giuliano Peparini.

Novità: I giudici esterni

A giudicare le esibizioni dei ragazzi di ogni squadra ci sarà una giuria esterna. Tale giuria sarà composta da tre personaggi del mondo dello spettacolo e volti noti che avranno il compito di valutare in maniera imparziale le sfide della serata.

Per la prima puntata I giudici saranno il ballerino e conduttore Stefano De Martino, il cantante dei Kolors Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia.

Non resta che sintonizzarsi su canale 5 alle 21.20 di sabato 20 marzo per poter assistere al serale di Amici 20!