Skioffi, ex concorrente di ‘Amici 19’, ha sfruttato la polemica che orbita attorno al ballerino Valentin Alexandru e ha dato vita ad un nuovo esilarante brano musicale.

La nuova hit musicale realizzata da Skioffi, ex allievo del talent show Amici 19, nasce dalla recente polemica che ruota attorno al ballerino rumeno Valentin Alexandru. Com’è ormai noto agli aficionados della storica trasmissione di Maria De Filippi, l’irascibile 21enne si è recentemente auto-eliminato dal talent show di Canale 5.

Il brano dedicato a Valentin

Cavalcando l’onda del gossip e probabilmente annoiato in queste settimane di isolamento forzato dovuto all’emergenza Coronavirus, il freestyler Skioffi ha composto una canzone su Valentin, il permaloso ballerino rumeno di Amici 19. Il rapper ha presentato con orgoglio il nuovo brano ‘Little bit loco‘ sul suo profilo ufficiale di Instagram.

Un omaggio, un’esplicita dedica che è già online e pronta per essere ascoltata dai suoi 87 mila followers. Trattasi di un omaggio al personaggio di Valentin: non attraverso elogi sulle sue doti artistiche di ballerino, bensì nella restituzione della sua vera essenza e personalità ribelle.

Il brano contiene espressioni sui generis, ironiche e allusive. Tra i martellanti ritornelli, annoveriamo alcune strofe che racchiudono l’ironia del rapper:

“Vorrei saper ballare anche io… Fra’, mio Dio… Perché fai così? Accomodati e resta qui… Sono vero como Valentin, estoy loco como Valentin… “

L’ex concorrente di Amici 19, che sfortunatamente non è approdato al serale della trasmissione, ha dichiarato esplicitamente che la sua nuova hit musicale non mira affatto a criticare il talent show di Maria De Filippi:

“Non è contro la produzione… È contro la tristezza di questi giorni!”

La reazione di Valentin

Il ballerino Valentin, per tutta risposta, ha gradito la dedica del suo ex compagno di Amici 19 e ha condiviso con entusiasmo il brano ‘Little bit loco‘ sul proprio profilo Instagram, commentando così: