American Horror Story 10, il nuovo progetto su Fox: cast, novità e trama

American Horror Story 10 tornerà con la decima parte della serie tv, scopriamo insieme tutti i dettagli relativi al nuovo progetto

Vediamo insieme tutte le anticipazioni relative a una delle serie tv più amate, American Horror Story 10 che tornerà su Fox con la sua decima parte. Scopriamo la data di uscita, l’arrivo in Italia e alcuni rumors riguardanti il cast che comporrà la decima parte del telefilm.

Il ritorno di American Horror Story 10

La data di uscita della nuova stagione di American Horror Story 10 non è ancora stata rivelata. A causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, però, possiamo dire con certezza che la decima parte del telefilm non uscirà prima del 2021. A confermarlo anche il magazine The Hollywood Reporter.

Ryan Murphy, inoltre, aveva preannunciato la difficoltà di far ripartire le riprese, visto che la trama prevedeva di girare in determinate condizioni meteorologiche.

In Italia, infine, la decima parte del telefilm dovrebbe arrivare uno o due mesi più tardi rispetto agli USA. Non è noto il numero degli episodi che comporrà la nuova stagione, ma si pensa sia tra i 10 e i 13.

Per recuperare le vecchie stagioni, bisogna abbonarsi a TimVision e Chili. Quella in uscita, invece, verrà trasmessa anche su NowTV e in Italia sul canale televisivo FOX.

Il cast della serie tv

Sarah Paulson parteciperà nel nuovo capitolo della serie, ma non come guest star, bensì con un personaggio centrale. Accanto a lei vi saranno Kathy Bates, Macaulay Culkin, Leslie Grossman, Billie Lourd, Evan Peters, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross e Finn Wittrock.

Tra i volti assenti, invece, citiamo Emma Roberts, Cody Fern, John Carol Lynch e Jessica Lange. Ryan Murphy ha infine anticipato il ritorno del costume dell’uomo di gomma, apparso già numerose volte nei capitoli precedenti. Sono vari gli attori che l’hanno indossato, tra cui anche Evan Peters.