Ambra Lombardo, ‘C’era un problema nell’intimità’: emerge la verità sulla rottura con Kiko Nalli

Ambra Lombardo rompe il silenzio dopo la rottura con Kikò Nalli. Ecco cosa ha rivelato al noto settimanale ‘Nuovo’: ‘C’era un problema nell’intimità’

Dopo un’intensa storia nata tra le mura del Grande Fratello 16, è giunta al capolinea la relazione tra i due concorrenti, Kikò Nalli e Ambra Lombardo.

A deporre le armi, l’insegnante Milanese, così come ha rivelato il settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti, sul suo profilo social in queste ore pubblicando la nuova copertina del magazine in edicola.

Ambra Lombardi: la reazione subito dopo la diffusione della notizia

Subito dopo la diffusione della notizia c’è stato un tam tam sul web, che ha fatto rimbalzare ovunque la rottura dei due ex gieffini.

‘Da circa due giorni il mio telefono va a fuoco’

Esordisce così l’ex concorrente del Grande Fratello 16 riferendosi alla notizia della fine del suo rapporto con Kikò, subito diffuso sul web a macchia d’olio.

‘Questa vicenda, cioè la nostra storia personale, è iniziata sotto i riflettori e come tale merita una risposta pubblica’

Una risposta prosegue però l’insegnante Milanese, che non avverrà subito, in quanto ha bisogno di metabolizzare prima il suo ‘lutto’, derivato dalla fine della relazione, a tal proposito desidererebbe, chiede la Lombardi ‘riserbo e delicatezza’.

Ambra Lombardi intervistata da Nuovo: la verità sulla loro rottura

A distanza di qualche giorno dalla rottura con Kikò Nalli, l’ex gieffina rompe il silenzio concedendosi ad un’intervista al noto settimanale ‘Nuovo’, questa settimana già in edicola.

Da ciò che si evince dall’intervista, diversi erano i problemi che hanno condotto la storia al capolinea.

A quanto si sa Kikò non era pronto ad un impegno più grande, ovvero quello del matrimonio, ma la Lombardo ha spiegato di avere delle esigenze ora che ha 34 anni, ovvero anche quello di mettere al mondo un figlio.

Altro tallone d’Achille, la distanza tra i due, il quale avrebbe compromesso di gran lunga la loro intimità, in quanto solo poche volte si sarebbero riusciti ad incontrarsi. Ecco quanto rivelato in merito al settimanale:

‘diciamo che chicco è riuscito a venite da me soltanto tre volte. abbiamo avuto davvero pochissimo tempo per stare completamente da soli. Sono una santa. l’attrazione tra noi è forte e la nostra intimità, quando c’è è bella e ci sentiamo molto felici’

Una nuvola passeggera o la loro storia è finita per sempre? I fan che hanno sognato insieme a loro sperano vivamente di no, ma staremo a vedere.