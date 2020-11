Ambra Angiolini, mai vista così: niente vestiti sotto il cappotto

Ambra Angiolini ha sorpreso i suoi fan con una notizia davvero inaspettata. L’ex compagna di Renga si mostra audace come non l’avete mai vista.

La bella attrice romana è ritornata in queste ultime ore al centro dell’attenzione, dopo aver pubblicato sul suo profilo un post davvero particolare. L’annuncio di Ambra Angiolini lascia tutti di stucco.

La compagna di Massimiliano Allegri, è una artista a tutto tondo, ma non abbiamo potuto assaggiare il suo estro artistico in toto sino ad oggi.

Con il suo ultimo post infatti Ambra Angiolini ha voluto condividere con i suoi van un avvenimento davvero particolare, accompagnato da uno scatto altrettanto particolare quanto audace.

La notizia ha lasciato tutti senza parole. Ma di cosa si tratta? Scopriamo tutti i dettagli.

Ambra Angiolini, la notizia inaspettata manda in tilt i suoi followers

L’artista romana, come molti suoi colleghi, a causa della Pandemia è rimasta momentaneamente ferma relativamente all’ambito teatrale e cinematografico.

Ha così deciso di dedicarsi nell’arco di questi mesi, ad un progetto completamente nuovo e diverso dal solito.



Ambra Angiolini da qualche giorno a questa parte ha pubblicato il suo primo Romanzo, ‘InFame’, in cui si è spogliata del proprio dolore e che come rivelano le recensioni degli utenti sul web che hanno avuto già modo di ‘divorarlo’, è un libro ‘che sazia la mente e che aiuta a comprendere il disagio che si cela dietro la bulimia’, di cui come è noto ha sofferto in passato.

Un libro già molto apprezzato dagli utenti che l’hanno decretato un’ottima scrittrice oltre che una meravigliosa attrice.

Lo scatto audace provoca i fan

Un libro audace e coraggioso, quello presentato dalla Angiolini sui social, lo è altrettanto la foto che accompagna l’annuncio ufficiale, il quale non è passato inosservato.

Sensuale e mai volgare, la scrittrice romana sfoggia un trench beige il quale si apre, mostrando un body nero attillato e ultra sgambato, che mette in risalto l’armonia delle sue forme.