Il disturbo di salute devastante, Ambra Angiolini rivela ‘Una malattia non ancora riconosciuta’: il dramma dell’attrice

Ambra Angiolini ‘Una malattia non ancora riconosciuta’, il dramma dell’ex Ragazza di ‘Non è la Rai’. Il silenzio dell’attrice e l’indiscrezione del Settimanale Chi

Ambra Angiolini è tra le attrici più stimate del panorama dello spettacolo italiano. Classe 1977 è noto per il suo esordio nelle vesti di ‘Ragazza di Non è la Rai’ per poi diventare una delle icone del cinema e delle fiction del nostro Paese.

La compagna di Massimiliano Allegri, si è chiusa ultimamente nel silenzio, a parlarne il Settimanale Chi, il quale lancia un’importante indiscrezione. Scopriamo di più.

Ambra Angilini: Il settimanale Chi rivela

Secondo quanto rivela il Settimanale diretto da Alfonso Signorini, la celebre attrice si sarebbe chiusa nel suo silenzio per dedicare il suo tempo alla scrittura. A quanto pare Ambra Angiolini ‘in gran segreto’ starebbe scrivendo il libro più importante della sua vita, incentrato su uno dei momenti più bui della sua vita, ovvero quello caratterizzato dalla bulimia.

Il libro, si chiamerà molto probabilmente ‘In-fame’ forse perchè come dichiarò in una delle sue ultime interviste a Vanity Fair, ‘bulimici lo si resta un pò per tutta la vita’:

“In gran segreto è di prossima uscita un libro importante per la sua vita in cui parlerà dei problemi di salute, legati all’alimentazione, che hanno segnato un periodo importante della sua adolescenza’

si legge su Chi.

Ambra Angiolini e la bulimia: ‘Una malattia non ancora riconosciuta’

In una vecchia intervista al magazine di Simone Marchetti, Ambra Angiolini aveva parlato dei suoi disturbi alimentari che hanno contrassegnato l’intera adolescenza:

‘La bulimia è una malattia che ancora non è così riconosciuta come tale. Mangiare tanto o non mangiare proprio non è un capriccio’

poi aggiunse, spiegando che il suo disturbo alimentare era legato ad una sensazione di vuoto affettivo e ‘mancanza d’amore’ che solo col cibo riusciva a colmare:

‘Un po’ si resta bulimici tutta la vita. La bulimia vuol dire anche amare tantissimo, desiderare tanto di essere amata. Quando sono rimasta incinta di mia figlia Iolanda la fame d’amore si è finalmente placata’

concluse l’ex ragazza di ‘Non è la rai’ di cui si attende con ansia il suo nuovo progetto bibliografico.